Turcia acuză Israelul că a încălcat încetarea focului din Gaza

Turcia a criticat dur Israelul pentru noile atacuri asupra Fâşiei Gaza, afirmând că acestea reprezintă o încălcare directă a acordului de încetare a focului în vigoare.

Într-un comunicat emis marţi seară, Ministerul turc de Externe a declarat că „aceste acţiuni constituie o violare clară a armistiţiului” şi a transmis „profundă îngrijorare faţă de informaţiile privind victime civile”.

„Subliniem încă o dată că respectarea deplină a încetării focului este esenţială pentru menţinerea speranţei unei păci durabile şi pentru stabilitatea regională”, se arată în declaraţia Ankarei.

Turcia a cerut Israelului „să se abţină de la acţiuni care subminează pacea şi securitatea”.

Potrivit surselor medicale din Gaza, nouă palestinieni au fost ucişi în atacurile israeliene lansate marţi seară în mai multe zone ale enclavei, în pofida armistiţiului convenit recent.