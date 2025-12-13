Redeschis doar parțial, muzeul „blestemat” din Ierusalim ar putea deveni hotel de lux

După aproape doi ani de închidere completă, Muzeul Arheologic Rockefeller din Ierusalimul de Est a revenit parțial în circuitul public. Accesul publicului este posibil doar prin tururi ghidate săptămânale organizate de Muzeul Turnul lui David. Redeschiderea limitată a readus în atenție însă nu doar valoarea excepțională a colecțiilor sale, ci și reputația de „muzeu blestemat”. Eticheta a fost dobândită de-a lungul unei istorii marcate de tragedii, războaie și perioade de abandon administrativ.

Muzeul, marcat de tragedii încă de la inaugurare

Muzeul, deschis în 1938 sub numele de Muzeul Arheologic al Palestinei, a fost umbrit de asasinarea arheologului britanic James Leslie Starkey. Expertul a fost ucis în timp ce se îndrepta spre Ierusalim pentru vernisaj.

Alte figuri-cheie implicate în crearea muzeului nu au apucat să-l vadă finalizat. Arheologul american James Henry Breasted, unul dintre fondatorii arheologiei moderne din Orientul Apropiat și inițiatorul sprijinului financiar pentru muzeu, a murit înainte de inaugurare. De asemenea, filantropul John D. Rockefeller, magnatul petrolului care a finanțat construcția clădirii, nu a apucat să vadă muzeul deschis. La rândul său, arhitectul britanic Austen Harrison, autorul proiectului muzeului, a părăsit regiunea înainte ca instituția să fie deschisă publicului.

Ulterior, muzeul a trecut prin ocupația iordaniană, Războiul de Șase Zile și perioade repetate de închidere, alimentând percepția unui loc urmărit de ghinion.

Artefacte unice din istoria religiilor și a omenirii

Astăzi, muzeul adăpostește aproximativ 60.000 de artefacte care acoperă milenii de istorie. „Tot ce știm despre arheologia din Țara Israelului este legat de această clădire, de expoziția ei și de cele 60.000 de descoperiri din depozite”, a declarat ghidul Itay Gât pentru The Times of Israel.

Colecțiile includ piese unice, precum o statuie a faraonului Ramses al III-lea și un schelet uman vechi de 100.000 de ani. De asemenea, muzeul adăpostește decorațiuni originale provenite de la Moscheea Al-Aqsa și de la Biserica Sfântului Mormânt.

Între patrimoniu public și interese comerciale

Cu toate acestea, viitorul instituției rămâne incert. Un comitet interministerial analizează mai multe scenarii, inclusiv vânzarea sau închirierea muzeului către entități private. „Din cauză că autoritățile nu se pot pune de acord cine va plăti funcționarea muzeului, există o tentativă de a-i schimba destinația și de a-l transforma într-un hotel privat de lux”, a dezvăluit dr. David Gurevich, membru al Consiliului de Arheologie al Israelului.

Potrivit specialistului israelian, profesor la la Universitatea Ariel, costurile anuale de operare s-ar ridica la aproximativ 10 milioane de șekeli (aproximativ 2,5 milioane de euro).

Soarta muzeului, în mâinile guvernului

Ministerele și instituțiile statului nu se pun de acord cine își asumă cei aproximativ 10 milioane de șekeli pe an. Soluția alternativă – privatizarea sau transformarea în hotel – care ar elimina costurile pentru stat, a apărut exact în lipsa unei decizii politice.

Recent, Autoritatea Israeliană pentru Antichități a solicitat să reia administrarea muzeului. Instituția a subliniat că Rockefeller este „casa istorică și simbolică a arheologiei Țării Israelului” și a promis redeschiderea sa completă.

Până la o decizie finală, însă, Muzeul Rockefeller rămâne un simbol al patrimoniului pus în pericol, prins între redescoperirea publică și riscul unei transformări comerciale. Viitorul muzeului va fi hotărât de un comitet interministerial al guvernului israelian, condus de Ministerul Patrimoniului. Din acest for fac parte reprezentanți ai ministerelor Culturii, Turismului, Educației, Finanțelor, precum și ai Primului-ministrului și Autorității pentru Antichități.