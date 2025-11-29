Un muzeu, de șapte ori mai mare decât Casa Albă, se deschide în Asia

Parte muzeu, parte centru de cercetare academică, Centrul pentru Civilizație Islamică (CISC) din Tașkent, cu trei etaje și o investiție de 150 de milioane de dolari, va fi deschis publicului în martie 2026 și își propune să celebreze și să reînvie rolul istoric al Uzbekistanului ca centru al erudiției islamice, potrivit CNN.

„Această regiune a găzduit mulți strămoși care au influențat civilizația mondială”, a declarat Firdavs Abdukhalikov, directorul CISC. „Marea întrebare a fost cum să prezentăm influența lor lumii, generațiilor tinere, într-un mod captivant și modern.”

În ultimii opt ani, cât timp clădirea era în construcție, CISC a angajat 1.500 de specialiști din peste 40 de țări pentru a ajuta la dezvoltarea elementelor științifice, arhitecturale și culturale ale centrului.

„Portrete vii” ale unor cercetători și gânditori

De exemplu, prin intermediul unei „zone educaționale interactive” care valorifică realitatea virtuală, realitatea augmentată și tehnologiile de inteligență artificială pentru expoziții precum conversații cu „portrete vii” ale unor cercetători și gânditori istorici, centrul speră să inspire copiii să exploreze astronomia, medicina, literatura și arta.

Etajul al doilea va fi dedicat cercetării, unde cadrele universitare internaționale vor putea accesa peste 200.000 de cărți din biblioteca sa.

„Nu este doar un muzeu — este o platformă culturală și educațională. Aici, nu interacționăm doar cu artefacte, ci și cu viețile și ideile unor personalități influente”, a adăugat Abdukhalikov.

Deși Uzbekistanul este o națiune seculară, Islamul este o parte cheie a istoriei și identității sale culturale.

Cuceririle arabe au adus islamul în Asia Centrală în secolul al VII-lea, înlocuind tradițiile zoroastriene și budiste anterioare, iar între secolele al IX-lea și al XII-lea, regiunea a cunoscut o epocă de aur a științei, literaturii și arhitecturii.