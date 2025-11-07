România obţine un mandat de patru ani în Consiliul Executiv al UNESCO

După mandatul de preşedinte al Conferinţei Generale a UNESCO, exercitat de Simona-Mirela Miculescu, recent încheiat, această alegere reprezintă recunoaşterea angajamentului constant al României faţă de valorile şi obiectivele UNESCO în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicării, transmite vineri Ministerul Afacerilor Externe.

Mandatul din Consiliul Executiv va permite României să contribuie direct la implementarea Programului de activităţi pentru perioada 2026-2029 al organizaţiei şi la adoptarea deciziilor strategice privind agenda globală a educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicării.

România îşi propune să pună în valoare bune practici şi experienţe relevante, să sprijine consolidarea societăţii bazate pe cunoaştere, reducerea decalajelor de incluziune digitală, promovarea culturii ca bun public, precum şi apărarea libertăţii de exprimare şi a siguranţei jurnaliştilor.

„Această alegere deschide noi oportunităţi de cooperare şi influenţă pentru România, care va putea valorifica experienţa acumulată pe plan multicultural, educaţional şi ştiinţific, contribuind activ la formularea şi implementarea politicilor UNESCO. Apartenenţa la Consiliul Executiv va facilita, de asemenea, implicarea României în noi iniţiative şi proiecte internaţionale dedicate unor teme importante precum protejarea patrimoniului cultural, stimularea inovaţiei în educaţie şi ştiinţă sau promovarea unei comunicări responsabile şi incluzive”, arată MAE într-un comunicat.