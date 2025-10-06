Fostul ministru egiptean de turism Khaled El-Enany, ales noul director general al UNESCO

Consiliul executiv al UNESCO l-a desemnat luni pe Khaled El-Enany, fost ministru egiptean al Turismului și Antichităților, drept viitor director general al organizației, într-un vot covârșitor de 55 la 2, potrivit surselor diplomatice, citate de AFP.

Candidatura sa va fi supusă aprobării formale a celor 194 de state membre în cadrul Adunării Generale UNESCO, programată la Tașkent (Uzbekistan), pe 6 noiembrie, confirmarea fiind considerată o simplă formalitate — organizația nu a respins niciodată o recomandare venită din partea consiliului său executiv.

El-Enany, în vârstă de 54 de ani, este un egiptolog recunoscut, care a condus Ministerul Antichităților, apoi pe cel al Turismului și Antichităților între 2016 și 2022, în timpul președinției lui Abdel Fattah al-Sisi. Acesta urmează să o înlocuiască pe Audrey Azoulay, din Franța, aflată la finalul celui de-al doilea mandat de patru ani.

În cursa pentru funcția de director general rămăseseră doar doi candidați, după retragerea unui reprezentant al Mexicului în august: El-Enany și Firmin Edouard Matoko, fost adjunct al directorului general pentru relații externe din Republica Congo.

Dacă va fi confirmat, El-Enany va deveni primul director general arab al UNESCO și al doilea african, după senegalezul Amadou Mahtar Mbow, care a condus organizația între 1974 și 1987. Acesta își va prelua oficial mandatul pe 14 noiembrie 2025.

El-Enany a desfășurat o campanie diplomatică intensă, declarând că a vizitat 65 de țări și s-a întâlnit cu peste 400 de oficiali de-a lungul a doi ani și jumătate de campanie.

Numirea sa survine într-un moment dificil pentru UNESCO, cunoscută mai ales pentru proiectele sale de protejare a patrimoniului mondial, dar afectată de decizia Statelor Unite ale Americii de a se retrage din organizație până la sfârșitul lui 2026, acuzând „prejudecăți anti-israeliene” și „poziții divizive”.

Retragerea Washingtonului, care contribuie cu aproximativ 8% din bugetul total al UNESCO, ar putea afecta grav finanțarea agenției. El-Enany a declarat că își propune să încerce readucerea SUA în organizație.

În mai, Nicaragua a anunțat și ea retragerea din UNESCO, după ce agenția a acordat Premiul Mondial pentru Libertatea Presei unui ziar din exil critic la adresa regimului de la Managua.