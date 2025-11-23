Băluță, în Giulești Sârbi: „Nu concep ca în 2025 bucureștenii să trăiască astfel”

„Nu lăsăm pe nimeni în urmă”, a transmis Băluță.

Daniel Băluță a postat pe rețelele de socializare imagini din zona Giulești Sârbi, descriind condițiile precare în care trăiesc locuitorii.

„Nu, nu e un sat uitat de lume, e chiar București. Iar oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului, mai ales că vorbim de o Capitală europeană”, a scris Băluță pe pagina sa de Facebook.

Voi fi alături de ei indiferent de rezultatul alegerilor

Candidatul PSD a promis că va rămâne implicat în ameliorarea situației din Giulești Sârbi, indiferent de rezultatul alegerilor din 7 decembrie.

„Așa cum le-am promis oamenilor din Giulești Sârbi, indiferent de ce se va întâmpla pe 7 decembrie, voi fi alături de ei. În primul rând în calitate de om”, a declarat Băluță.

„Nu concep ca, în 2025, bucureștenii, oriunde s-ar afla ei, să trăiască astfel. Voi reveni la ei, pentru că nu lăsăm pe nimeni în urmă”, a transmis candidatul PSD.

Promisiuni concrete

Băluță a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din Giulești Sârbi.

„Voi face tot ce îmi stă în putință ca traiul lor să fie decent și demn. Le datorăm asta”, a conchis candidatul PSD la Primăria Capitalei.