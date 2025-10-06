Agenția culturală a ONU votează un nou șef după retragerea Statelor Unite. Ce a spus Casa Albă despre UNESCO

Deși actuala directoare, Audrey Azoulay, a lucrat pentru diversificarea surselor de finanțare, agenția ONU pentru cultură și educație primește în continuare aproximativ 8% din bugetul său de la Washington. Odată ce retragerea va intra în vigoare la sfârșitul anului 2026, această finanțare va fi tăiată, potrivit Reuters.

Casa Albă a descris UNESCO ca susținând „cauze culturale și sociale woke” atunci când Trump a decis să retragă SUA în iulie, repetând un gest pe care îl făcuse și în primul său mandat, dar care a fost inversat de Joe Biden.

Agenția, fondată după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a promova pacea prin cooperare internațională în domeniile educației, științei și culturii, este cunoscută în special pentru desemnarea și protejarea siturilor arheologice și a patrimoniului, de la Insulele Galapagos până la mormintele din Timbuktu.

Fostul ministru egiptean al turismului și al antichităților, Khaled El-Enany, în vârstă de 54 de ani, concurează cu Édouard Firmin Matoko, 69 de ani, din Republica Congo, care și-a petrecut o mare parte a carierei lucrând pentru agenție.

El-Enany este favorit să câștige votul secret pentru un mandat de patru ani, după ce și-a lansat campania la începutul lunii aprilie 2023 și a construit de atunci sprijin regional solid și alianțe internaționale.

„Cum se face că o țară precum Egiptul, cu istoria sa îndelungată, cu straturi de civilizație faraonică, greacă, romană, coptă, arabă și islamică, nu a condus niciodată această organizație importantă? Acest lucru nu este deloc acceptabil”, a declarat ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, săptămâna trecută la Paris.

Consiliul UNESCO, care reprezintă 58 dintre cele 194 de state membre, va vota luni înainte ca Adunarea Generală să formalizeze numirea în noiembrie.