Trump îi numește trădători pe democrați și aduce în discuție pedeapsa cu moartea

Tensiunile politice din Statele Unite cresc din nou, după ce șase aleși democrați, foști membri ai armatei sau ai serviciilor de informații, au lansat un apel public marți către militari și agenții de informații. Într-un videoclip difuzat pe platforma X, ei le-au cerut să nu execute „ordinele ilegale” ale administrației Trump.

Reacția președintelui american nu a întârziat să apară, fiind una dintre cele mai dure de până acum. Donald Trump i-a numit pe cei șase aleși din Camera Reprezentanților și Senat „trădători” și a sugerat chiar sancțiuni severe.

Trump, reacție extremă

Pe rețeaua sa, Truth Social, el a scris joi: „Acest lucru este cu adevărat rău și periculos pentru țara noastră”, comentând articolul care relata apelul democraților. Liderul SUA a continuat, spunând despre parlamentari că sunt „trădători” și că dau dovadă de „comportament instigator”. „Ar trebui închiși, nu?”, a scris Trump, amintind totodată „pedeapsa cu moartea”.

„Puteți refuza ordinele ilegale”

În videoclipul lor, aleșii democrați avertizează că administrația Trump folosește armata împotriva propriilor cetățeni. „Această administrație pune militarii noștri în uniformă și profesioniștii din informații împotriva cetățenilor americani”, susțin ei. Mesajul lor către soldați este direct: „Puteți refuza ordinele ilegale”, relatează Le Figaro.

Dispute privind folosirea armatei

Deși nu au precizat la ce ordine se referă, contextul este tensionat de criticile aduse lui Trump pentru modul în care ar fi folosit armata în mod abuziv. El a trimis Garda Națională în orașe conduse de democrați, împotriva voinței autorităților locale.

Recentele operațiuni americane din Caraibe și Pacific au amplificat controversele deoarece Washingtonul nu a prezentat dovezi pentru ele. Statele Unite au efectuat în ultimele săptămâni aproximativ douăzeci de lovituri asupra unor ambarcațiuni pe care le-au acuzat că transportă droguri, soldate cu cel puțin 83 de victime.

Apelul democraților și reacția vehementă a lui Trump relansează dezbaterea privind limitele puterii executive și rolul armatei în politica internă americană, într-un climat deja marcat de polarizare profundă.