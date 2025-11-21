Trump încearcă să își explice comentariile privind „pedeapsa cu moartea”, după acuzațiile de răzvrătire la adresa democraților

Președintele american Donald Trump a încercat vineri să își tempereze propriile remarci, după ce declarase că șase membri democrați ai Congresului s-au angajat în „comportament sedițios, pedepsibil cu moartea”, scrie Newsweek.

Comentariile, publicate joi pe Truth Social, îi vizau pe democrații care le-au reamintit militarilor americani că nu sunt obligați să execute ordine ilegale, lucru ce l-a determinat pe Trump să-i acuze de trădare.

Trump încearcă să-și explice limbajul și spune că „nu amenință cu moartea”

Într-un interviu acordat vineri postului Fox News Radio, Trump a insistat că nu a cerut execuții, susținând în schimb că legislatorii vizați sunt „în mari probleme”.

El a adăugat că „pe vremuri” astfel de declarații erau pedepsite cu moartea, afirmând că „în zilele noastre lucrurile sunt mult mai blânde”.

Trump a repetat că nu amenință pe nimeni, dar a subliniat gravitatea cu care consideră că ar trebui tratate declarațiile democraților.

Democrații vizați în mesajul lui Trump

Parlamentarii menționați de Trump în mesajul său de pe Truth Social sunt senatoarea Elissa Slotkin (Michigan), senatorul Mark Kelly (Arizona), reprezentanții Chris Deluzio și Chrissy Houlahan (Pennsylvania), reprezentanta Maggie Goodlander (New Hampshire) și reprezentantul Jason Crow (Colorado).

Toți cei șase au apărut într-un videoclip în care explicau că militarii americani trebuie să respingă ordinele ilegale, un principiu standard în conduita militară.

Retorică amplificată pe fondul tensiunilor politice

Comentariile lui Trump au provocat critici din partea experților juridici și a adversarilor politici, care au avertizat că evocarea „pedepsei cu moartea” în legătură cu rivali politici creează un precedent periculos.

Episodul subliniază escaladarea retoricii președintelui, care continuă să prezinte dezacordurile politice drept amenințări existențiale la adresa națiunii.