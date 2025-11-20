Trump se va întâlni cu primarul ales al New York-ului pe care l-a numit „comunist”

Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat cursa pentru funcția de primar al orașului New York la începutul acestei luni, învingându-l pe fostul guvernator Andrew Cuomo. Deși era puțin cunoscut în afara orașului New York înainte de alegeri, acum a devenit o figură recunoscută la nivel național.

Trump a declarat într-un comunicat că „primarul comunist” a solicitat întâlnirea, care va avea loc în Biroul Oval, potrivit BBC.

Purtătorul de cuvânt al primarului ales a declarat că întâlnirea cu Trump era obișnuită pentru o nouă administrație de primar.

„Primarul ales intenționează să se întâlnească cu președintele la Washington pentru a discuta despre siguranța publică, securitatea economică și agenda privind accesibilitatea financiară pentru care peste un milion de newyorkezi au votat acum doar două săptămâni”, a declarat purtătoarea de cuvânt Dora Pekec.

Foștii primari nu au avut întâlniri notabile la Casa Albă

Predecesorii lui Mamdani – democrații Bill de Blasio și actualul primar Eric Adams – nu au avut întâlniri importante în Biroul Oval cu un președinte, deși au participat la întâlniri la Casa Albă alături de alți primari și oficiali.

Tensiunea dintre președintele aflat la două mandate și noul candidat în ascensiune politică a început să crească la scurt timp după ce Mamdani a câștigat alegerile primare democrate din iunie.

Trump l-a numit „comunist” de mai multe ori

Trump l-a denigrat pe Mamdani, numindu-l viitorul „comunist” al Partidului Democrat și a amenințat că va reține miliarde de dolari federali către cel mai mare oraș american din cauza victoriei sale.

În săptămânile premergătoare alegerii lui Mamdani, Trump – un newyorkez născut și crescut – l-a portretizat frecvent pe primarul ales ca pe un extremist care „practic nu a muncit nicio zi din viața lui”.

Într-o mișcare neobișnuită de ultim moment, președintele republican l-a susținut pe rivalul lui Mamdani, Cuomo, un democrat care candida ca independent.