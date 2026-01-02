Ruptură totală la New York: Mamdani revocă din prima zi aplicarea definiției antisemitismului și ordinele pro-Israel

În chiar prima zi de mandat, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a revocat aplicarea definiției antisemitismului formulată de Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA) și a anulat, în bloc, mai multe ordine executive pro-Israel adoptate de predecesorul său, Eric Adams.

Decizia a fost luată printr-un ordin executiv care desființează toate actele semnate de Adams după 26 septembrie 2024, momentul în care fostul primar a fost inculpat pentru corupție, acuzații retrase ulterior. Potrivit The Times of Israel, echipa lui Mamdani a justificat măsura drept „un nou început pentru administrația care intră în funcție”.

Unde se va trage linia între critică și ură

Printre ordinele anulate se află și cel prin care agențiile orașului erau obligate să folosească definiția IHRA a antisemitismului — o definiție adoptată pe scară largă la nivel internațional, dar criticată de o parte a stângii pentru faptul că include drept antisemitism anumite forme de critică la adresa Israelului.

Definiția folosită de fosta administrație este cea formulată de Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA). Aceasta precizează că antisemitismul nu se limitează la ură sau discriminare față de evrei ca persoane, ci poate include și anumite poziții politice critice legate de Israel. Printre exemplele invocate se numără negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare sau descrierea existenței statului Israel ca fiind un proiect rasist.

Aceste formulări intrau în contradicție cu pozițiile publice ale lui Mamdani, care a refuzat în repetate rânduri să recunoască Israelul ca stat evreiesc, afirmând însă că Israel are dreptul să existe „ca stat cu drepturi egale”.

Boicotarea Israelului, tolerată din nou la New York

Tot în prima zi de mandat, noul primar a anulat și un ordin care se opunea mișcării BDS (Boicot, Dezinvestire și Sancțiuni) – o campanie internațională care promovează boicotarea economică și instituțională a Israelului în sprijinul cauzei palestiniene. Mamdani este un susținător declarat al acestei mișcări. Alte măsuri revocate vizau relațiile economice dintre New York și Israel și modul de gestionare a protestelor din fața lăcașurilor de cult.

Limitele antisemitismului, redefinite

Deși a desființat aceste ordine, Mamdani nu a eliminat Biroul pentru Combaterea Antisemitismului, creat de administrația Adams. Într-un ordin separat, Primăria a confirmat că instituția rămâne activă, însă fără a clarifica ce cadru de definire a antisemitismului va fi aplicat. Lipsa unei definiții oficiale ar putea avea efecte asupra deciziilor luate de poliție, școli și birourile specializate în combaterea infracțiunilor motivate de ură.

Decizia nu anulează infracțiuni penale, dar poate avea efecte asupra unor dosare administrative și disciplinare aflate în curs. În special, cazuri care vizau discursuri politice anti-sioniste, proteste pro-BDS sau activități din școli și instituții publice ar putea fi reevaluate, în condițiile în care acestea erau anterior încadrate drept antisemite pe baza definiției folosite de fosta administrație.

Mesaje ale fostei administrații, eliminate

Un grup evreiesc pentru drepturi civile, National Jewish Advocacy Center, l-a acuzat joi pe Mamdani că este responsabil de ștergerea, în primele ore de mandat, a unor postări referitoare la protecția comunității evreiești de pe contul oficial de X al primarului orașului New York, publicate de administrația trecută.

„Este profund tulburător faptul că unul dintre primele dumneavoastră gesturi ca primar a fost să ștergeți mesaje oficiale despre siguranța evreilor din New York”, se arată într-o scrisoare adresată lui Mamdani, citată de New York Post. Organizația avertizează că postările de pe rețelele sociale sunt considerate documente publice, iar ștergerea lor ar putea încălca legislația orașului.

Primăria respinge acuzațiile

Reprezentanții Primăriei New York au respins acuzațiile. Purtătoarea de cuvânt a lui Mamdani a declarat că mesajele sunt arhivate și că procesul este „strict administrativ”, fără legătură cu conținutul acestora. „Primarul rămâne ferm angajat în combaterea antisemitismului și va crește substanțial finanțarea pentru prevenirea infracțiunilor motivate de ură”, a transmis administrația.

Într-o reacție la criticile organizațiilor evreiești, Mamdani a susținut că este esențială separarea clară dintre antisemitism și criticarea politicilor guvernului israelian. „Trebuie să facem distincția între antisemitism și critica statului Israel. Confundarea celor două distrage atenția de la criza reală a antisemitismului”, a afirmat primarul.

Deciziile din prima zi de mandat marchează o ruptură față de politica pro-Israel a administrației anterioare și intră în contradicție cu abordarea promovată de Donald Trump, care a susținut definirea anti-sionismului ca antisemitism.