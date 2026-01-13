Prima pagină » Știri externe » Greva uriașă a asistenților medicali din New York a intrat în ziua a doua / Cele mai bogate spitale din New York se plâng că cererile asistenților sunt prohibitiv de costisitoare

15.000 de asistenți medicali din New York au declanșat o grevă de proporții uriașe în New York, obligând spitalele să recurgă la măsuri de urgență. Pacienții sunt plimbați între unitățile medicale, iar ambulanțele sunt întoarse din drum. Luni, în prima zi a grevei, primarul New Yorkului a stat în prima linie, alături de protestatari.
Sursa foto: X / Sindicatul Asistenților Medicali din New York
Luiza Moldovan
13 ian. 2026, 14:51, Știri externe

Asistenții medicali din New York au intrat în cea de-a doua zi a istoricei greve care aproape a paralizat cinci dintre cele mai bogate spitale ale metropolei, relatează AP. Impactul social este cu atât mai mare, cu cât New Yorkul se confruntă cu o importantă epidemie de gripă.

15.000 de asistenți medicali participă la grevă, care a forțat unele unități medicale să transfere pacienți și să devieze ambulanțe.

Spitalele fac angajări temporare ca să reducă deficitul de personal

Spitalele afectate încearcă să reducă deficitul de asistenți medicali prin numeroase angajări temporare.

Atât asistenții, cât și managerii spitalelor i-au îndemnat pe pacienți să nu renunțe la primirea de îngrijiri medicale pe timpul grevei.

Cererile sunt prohibitiv de costisitoare, spun managerii spitalelor

Această grevă este a doua în doar trei ani.

În 2023, o grevă asemănătoare a fost declanșată din cauza problemelor de personal a centrelor medicale pe care asistenții le acuzau că refuză să mai angajeze oameni, sporind, astfel, presiunea asupra lor.

Spitalele private non-profit implicate în negocierile cu asistenții spun că au făcut progrese în ceea ce privește personalul, în ultimii ani, dar au mai adăugat că cererile asistenților sunt prohibitiv de costisitoare.

Luni, în prima zi a protestului, primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a stat alături de asistenți în prima linie de pichet, în fața spitalului New York Presbyterian și i-a lăudat pe membrii sindicatului că-și doresc demnitate, respect, salarii și tratamente echitabile.

Ce vor asistenții

Asociația Asistenților Medicali spuneau duminică dimineață, înainte de declanșarea grevei, că nu au existat progrese în discuțiile privind contractul lor de muncă la cele cinci spitale, ceea ce înseamnă că 15.000 de asistenți medicali sunt nemulțumiți de contractele de muncă.

Sindicatul asistenților solicită un acord care să includă creșteri salariale, niveluri sigure de personal, acoperire completă a asistenței medicale și a pensiilor, precum și protecție la locul de muncă împotriva violenței, care este foarte ridicată în spitalele din New York.

