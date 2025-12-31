Zohran Mamdani preia mandatul de primar al New Yorkului într-o ceremonie simbolică în metrou

Evenimentul are loc în noaptea de Revelion 2026, în paralel cu celebrarea Anului Nou în Times Square, și marchează debutul celui mai tânăr și primul primar musulman din istoria metropolei americane.

Alegerea locației nu este întâmplătoare. Stația de metrou, dezafectată în prezent, a deservit odinioară Primăria și datează din 1904, fiind considerată o capodoperă arhitecturală. Zohran Mamdani a descris-o drept un simbol al unui oraș care a îndrăznit să investească în frumusețe, dar și în transformarea vieții clasei muncitoare, una dintre temele centrale ale campaniei sale.

Jurământul, oficializat de Letitia James

Depunerea jurământului va fi oficializată de Letitia James, procurorul general al statului New York. Democrat afro-american și una dintre cele mai vocale figuri împotriva președintelui republican Donald Trump, Letitia James s-a remarcat prin dosarele deschise împotriva acestuia, inclusiv cazul de fraudă financiară soldat inițial cu o amendă civilă de 464 de milioane de dolari, ulterior anulată în apel.

Ceremonia restrânsă va fi urmată joi de un eveniment public organizat la sediul Primăriei, la care sunt așteptați zeci de mii de oameni. Evenimentul va fi prezidat de senatorul Bernie Sanders și congresmana Alexandria Ocasio-Cortez, două figuri emblematice ale stângii americane.

Promisiuni ambițioase și provocări majore

Ales pe 4 noiembrie în urma unei campanii axate pe opoziția față de politicile lui Donald Trump, Zohran Mamdani și-a construit programul electoral în jurul costului ridicat al vieții în New York. Membru al Socialiștilor Democrați din America (DSA), el a promis construirea a 200.000 de locuințe accesibile, grădinițe publice universale, supermarketuri cu prețuri reduse și transport public gratuit.

Cu toate acestea, rămâne neclar modul concret în care aceste promisiuni vor fi implementate, în contextul presiunilor bugetare și al relației tensionate cu administrația federală. Deși Mamdani a avut ulterior o întâlnire cordială la Casa Albă cu Donald Trump, amenințările privind reducerea fondurilor federale sau trimiterea Gărzii Naționale la New York nu au fost oficial retrase.

În același timp, noul edil este atent monitorizat în privința acuzațiilor de antisemitism, având în vedere pozițiile sale critice față de Israel și susținerea cauzei palestiniene. După alegeri, o colaboratoare apropiată a demisionat în urma apariției unor mesaje antisemite mai vechi.