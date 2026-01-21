O fostă consilieră a lui Trump avertizează asupra semnelor de declin cognitiv ale președintelui

O fostă purtătoare de cuvânt a Casei Albe și-a exprimat public îngrijorarea în legătură cu Donald Trump, după o apariție prelungită și dezordonată în fața presei, relatează TheDailyBeast.

După evenimentul care a durat aproape două ore, aceasta le-a cerut legislatorilor să trateze cu seriozitate comportamentul președintelui, avertizând că semnalele nu ar trebui ignorate.

Fosta consilieră califică conferința drept „bizară”

Stephanie Grisham, care a ocupat funcția de purtătoare de cuvânt în primul mandat al lui Trump, a criticat cea mai recentă conferință de presă a președintelui într-o postare pe platforma X.

Ea a descris apariția ca fiind neobișnuit de dezorganizată, lipsită de energie și fără coerență, chiar și raportat la standardele lui Trump.

This presser is bizarre even for him. It’s all the usual rambling, off-topic tales, half-truths, lies, “I’ve fixed everything – no one has ever seen anything like it” stuff…but it’s low-energy & feels like he’s…mentally slipping. Congress-plz wake up. Plz. #EmperorHasNoClothes — Stephanie Grisham (@OMGrisham) January 20, 2026

Postarea integrală a lui Grisham, tradusă în limba română, sună astfel: „Această conferință de presă este bizară chiar și pentru el. Este plină de aceleași divagații obișnuite, povești fără legătură cu subiectul, jumătăți de adevăr, minciuni, discursuri de tipul ~am rezolvat totul – nimeni nu a mai văzut așa ceva~… dar este lipsită de energie și dă impresia că el… alunecă mental. Congres, vă rog, treziți-vă. Vă rog. #ÎmpăratulNuAreHaine.”

Potrivit lui Grisham, președintele a trecut frecvent de la un subiect la altul, a făcut afirmații exagerate și și-a contrazis propria echipă de comunicare.

Ea a sugerat că această apariție a fost diferită de cele anterioare și a cerut Congresului să „se trezească”.

Întrebări reînnoite privind capacitatea de a conduce

Trump, în vârstă de 79 de ani, a petrecut mare parte din conferință rătăcind între anecdote, nemulțumiri personale și digresiuni politice.

Potrivit relatărilor, a trecut mai bine de o oră până a început să răspundă la întrebări, schimbând brusc temele de discuție de mai multe ori.

Situația a reaprins apelurile unor comentatori liberali privind invocarea celui de-al 25-lea Amendament, care permite înlăturarea unui președinte considerat inapt pentru funcție.

Casa Albă nu a comentat imediat declarațiile lui Grisham.

Trump a respins în trecut îngrijorările legate de vârstă și sănătate, invocând frecvent testele cognitive „perfecte”.

Declarații medicale și atenție sporită

Medicul lui Trump a afirmat că președintele a obținut un scor perfect la Montreal Cognitive Assessment, un test scurt de evaluare a funcțiilor cognitive.

Cu toate acestea, mai multe relatări au menționat episoade recente în care Trump părea obosit sau deconectat în timpul unor evenimente oficiale, determinând consilierii să ajusteze formatul întâlnirilor.