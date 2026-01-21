Prima pagină » Știri externe » O fostă consilieră a lui Trump avertizează asupra semnelor de declin cognitiv ale președintelui

O fostă purtătoare de cuvânt a lui Trump avertizează Congresul după o conferință care ridică noi semne de întrebare privind starea sa mentală.
Sursa: Hepta
Bianca Popa
21 ian. 2026, 15:03, Politic

O fostă purtătoare de cuvânt a Casei Albe și-a exprimat public îngrijorarea în legătură cu Donald Trump, după o apariție prelungită și dezordonată în fața presei, relatează TheDailyBeast.

După evenimentul care a durat aproape două ore, aceasta le-a cerut legislatorilor să trateze cu seriozitate comportamentul președintelui, avertizând că semnalele nu ar trebui ignorate.

Fosta consilieră califică conferința drept „bizară”

Stephanie Grisham, care a ocupat funcția de purtătoare de cuvânt în primul mandat al lui Trump, a criticat cea mai recentă conferință de presă a președintelui într-o postare pe platforma X.

Ea a descris apariția ca fiind neobișnuit de dezorganizată, lipsită de energie și fără coerență, chiar și raportat la standardele lui Trump.

Postarea integrală a lui Grisham, tradusă în limba română, sună astfel: „Această conferință de presă este bizară chiar și pentru el. Este plină de aceleași divagații obișnuite, povești fără legătură cu subiectul, jumătăți de adevăr, minciuni, discursuri de tipul ~am rezolvat totul – nimeni nu a mai văzut așa ceva~… dar este lipsită de energie și dă impresia că el… alunecă mental. Congres, vă rog, treziți-vă. Vă rog. #ÎmpăratulNuAreHaine.”

Potrivit lui Grisham, președintele a trecut frecvent de la un subiect la altul, a făcut afirmații exagerate și și-a contrazis propria echipă de comunicare.

Ea a sugerat că această apariție a fost diferită de cele anterioare și a cerut Congresului să „se trezească”.

Întrebări reînnoite privind capacitatea de a conduce

Trump, în vârstă de 79 de ani, a petrecut mare parte din conferință rătăcind între anecdote, nemulțumiri personale și digresiuni politice.

Potrivit relatărilor, a trecut mai bine de o oră până a început să răspundă la întrebări, schimbând brusc temele de discuție de mai multe ori.

Situația a reaprins apelurile unor comentatori liberali privind invocarea celui de-al 25-lea Amendament, care permite înlăturarea unui președinte considerat inapt pentru funcție.

Casa Albă nu a comentat imediat declarațiile lui Grisham.

Trump a respins în trecut îngrijorările legate de vârstă și sănătate, invocând frecvent testele cognitive „perfecte”.

Declarații medicale și atenție sporită

Medicul lui Trump a afirmat că președintele a obținut un scor perfect la Montreal Cognitive Assessment, un test scurt de evaluare a funcțiilor cognitive.

Cu toate acestea, mai multe relatări au menționat episoade recente în care Trump părea obosit sau deconectat în timpul unor evenimente oficiale, determinând consilierii să ajusteze formatul întâlnirilor.

