Un profesor egiptean şi un economist congolez se confruntă pentru poziţia de director UNESCO. De ce este alegerea noului șef crucială pentru viitorul organizației?

Cei doi candidaţi principali sunt Khaled el-Enany, profesor egiptean şi fost ministru al turismului şi al antichităţilor în Egipt, şi Firmin Édouard Matoko, economist congolez cu experienţă vastă în cadrul UNESCO, inclusiv în programele pentru şcolarizarea refugiaţilor, potrivit AP.

Decizia finală va fi luată de adunarea generală a UNESCO, după ce Consiliul Executiv, reprezentând 58 dintre cele 194 de state membre, va vota luni pentru a recomanda unul dintre candidaţi.

Viitorul director va prelua conducerea unei agenţii afectate de decizia de retragere a finanţării de către SUA, ceea ce va genera un deficit bugetar semnificativ. În plus, UNESCO se confruntă de mult timp cu critici legate de proasta gestionare şi risipă are resurselor.

Khaled el-Enany este sprijinit de ţările arabe şi Uniunea Africană, fiind un posibil prim lider arab al UNESCO. El intenţionează să se concentreze pe programele culturale şi pe combaterea antisemitismului şi a intoleranţei religioase. Susţinătorii săi consideră că lipsa experienţei în cadrul ONU îi poate permite să ia decizii de reformă într-o manieră mai eficientă.

Firmin Matoko, în vârstă de 69 de ani, şi-a dedicat cariera UNESCO, lucrând în zone post-conflict, precum Rwanda şi El Salvador, şi a promovat educaţia în taberele de refugiaţi din Somalia. Matoko spune că vrea să reducă tensiunile politice şi să se concentreze pe soluţii tehnice, fiind dispus să reducă locuri de muncă sau programe dacă situaţia financiară o impune.

Amândoi candidaţii intenţionează să atragă fonduri private pentru a compensa pierderea finanţării din partea SUA şi a altor state, în special din rândul ţărilor BRICS. Matoko a subliniat că va face eforturi pentru ca Statele Unite să revină în UNESCO, ţinând cont de criticile formulate de Washington.