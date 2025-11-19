Parlamentul britanic avertizează că apărarea Regatului Unit depindea prea mult de Statele Unite

Comisia de Apărare din Camera Comunelor a publicat miercuri un raport potrivit căruia, Regatul Unit se bazează excesiv pe sprijinul militar al Statelor Unite și nu a investit suficient într-o strategie care să asigure continuitatea apărării în cazul în care Washingtonul și-ar retrage capabilitățile din Europa.

Deși mai multe state europene și-au majorat bugetele de apărare după începerea Războiului din Ucraina din februarie 2022, raportul subliniază că resursele și capacitățile necesare pentru alternative europene la sprijinul american sunt insuficiente.

De asemenea, președintele american Donald Trump a cerut în repetate rânduri ca aliații europeni să își crească contribuțiile la NATO.

Comisia mai avertizează: „Dacă Europa nu reușește să reacționeze în timp util, este foarte posibil să izbucnească o criză în altă parte a lumii, ceea ce va duce la retragerea peste noapte a capacităților SUA din Europa, iar Europa va rămâne vulnerabilă”.

Raportul critică, de asemenea, lipsa unui plan coerent de apărare a teritoriului britanic și a teritoriilor de peste mări în cazul unui atac, calificând procesul decizional din Ministerul Apărării drept „lent și opac”.

Premierul Keir Starmer și-a asumat o creștere până la 5% din PIB pentru securitate națională până în 2035, iar ministrul apărării, John Healey, a subliniat miercuri că Marea Britanie se pregătește pentru „o nouă eră a amenințărilor”.