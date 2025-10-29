Prima reacție publică a diplomației americane în urma deciziei de redimensionare a trupelor. „Statele Unite își mențin angajamentul față de România”

Emisarul SUA la sediul central al Alianței de la Bruxelles a publicat un mesaj cu privire la parteneriatul cu România, miercuri, la câteva ore după ce Ministerul Apărării Naționale transmis că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA. Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

„În întreaga NATO, aliații precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. În cei peste 20 de ani de când este aliat NATO, România a colaborat constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele noastre comune de apărare. Acest parteneriat rămâne mai puternic ca niciodată. Statele Unite își mențin angajamentul față de România – ca aliat NATO de încredere, partener strategic vital și forță motrice pentru securitatea în Europa. Prezența noastră puternică și angajamentul nostru de durată față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul pentru Eastern Sentry”, a transmis Matthew Whitaker, într-o poastare pe X.

Mesajul este ilustrat într-o fotografie în care diplomatul american apare lângă Dan Neculăescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, reprezentant permanent al României la NATO, chiar la sediul Delegației permanente a României la NATO.

Ce reprezintă Eastern Sentry

Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România – unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic, potrivit unui comunicat din 12 septembrie al Statului Major al Apărării.

„Operația NATO Eastern Sentry anunțată astăzi (12 septembrie – n.r.) are ca obiectiv principal apărarea Alianței noastre și creșterea eficienței răspunsului NATO în fața repetatelor încălcări ale spațiului aerian național de către drone, provenind din Federația Rusă. Este o situație cu care și România se confruntă în prezent. Aliații trebuie să mențină solidaritatea, vigilența şi capacitatea de reacţie necesare în fața provocărilor din imediata vecinătate”, a declarat la acea dată ministrul apărării naționale, Ionuț Moşteanu.