Prima ședință a grupului de lucru din Guvern pentru posibile schimbări în Justiție, programată astăzi

Premierul Ilie Bolojan a anunţat luni că grupul de lucru care va propune eventuale modificări legislative în domeniul Justiţiei va avea prima şedinţă marţi.

Bolojan a precizat că Guvernul nu are atribuţii directe în acest domeniu, însă poate analiza aspecte ce țin de administrare sau iniţiative legislative care intră în responsabilitatea Executivului.

Luni seară, la Antena 3, Ilie Bolojan a spus că prima întâlnire a grupului de lucru își propune să identifice principalele problemele legislative şi administrative care pot ţine de Guvern.

„Sigur, noi, Guvernul, nu avem competenţe directe pentru că e o altă formă de putere. Dar ceea ce facem noi, şi mâine avem o primă întâlnire a acestui grup de lucru, să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare care ar putea să ţină de Guvern. Dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, care se constată, îmbunătăţim lucrurile cu semnalele care ne vin din interior şi sunt susţinute de coaliţie, deci de lumea politică. Vor fi supuse analizei coaliţiei“, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că Guvernul poate iniţia un proiect de lege în acest domeniu al justiției. De asemenea, ministrul Justiţiei poate participa la şedinţele CSM şi poate veni cu propuneri concrete legate de îmbunătățiri.

Potrivit anunţului oficial al Guvernului, şedinţa Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei este programată marţi, la ora 10:00, la Palatul Victoria.

Întrebat despre propunerea preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, premierul a declarat că președintele va veni cu clarificări atunci când va dori.

„Am văzut că domnul preşedinte a făcut referire la ideea unei consultări, la un referendum care să vadă care este percepţia din interior. Cum se va face această consultare sau acest referendum va clarifica domnul preşedinte. În calitate de preşedinte al României, el participă şi conduce şedinţele CSM, deci poate să discute toate aceste subiecte în interiorul CSM, în aşa fel încât să se vadă care sunt abordările“, a adăugat Ilie Bolojan.

Nicuşor Dan a declarat duminică, în cadrul unei adunări de presă scurte, faptul că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul magistraţilor, în cadrul căruia va exista o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?.

Dacă răspunsul magistraților va demonstra că CSM nu lucrează în interes public, conform spuselor președintelui, „CSM va pleca de urgenţă”.

El a susținut că sesizările primite de la magistraţi arată existenţa unei categorii de membri ai CSM şi de conduceri ale instanţelor ce nu acţionează în interes public, ci în interesul unui grup restrâns.

Președintele a mai afirmat că „inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.