Prima pagină » Știrile zilei » Hong Kong se poziționează în favoarea Chinei pe fondul conflictului diplomatic cu Japonia

Hong Kong se poziționează în favoarea Chinei pe fondul conflictului diplomatic cu Japonia

John Lee, șeful executivului din Hong Kong și-a anunțat luni susținerea față de guvernul de la Beijing în contextul disputei diplomatice dintre China și Japonia, cauzate de declarațiile premierului Takaichi privind Taiwan, informează Reuters.
Hong Kong se poziționează în favoarea Chinei pe fondul conflictului diplomatic cu Japonia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
24 nov. 2025, 10:09, Știri externe

„Aceste remarci extrem de eronate au deteriorat grav atmosfera schimburilor dintre China și Japonia. Ne fac să ne îndoim de eficacitatea multor schimburi”, a precizat Lee. 

Declarația oficialului marchează poziționarea Hong Kong-ului în conflictul diplmatic dintre Beijing și Tokyo. Disputa dintre cele două state a început în prima parte a lunii noiembrie, după ce premierul Sanae Takaichi a declarat că o intervenție a Chinei asupra Taiwanului va determina un răspuns militar din partea Japoniei. 

Duminică, ministrul de Externe chinez, Wang Yi a afirmat duminică că este „șocant” de poziția Japoniei, fiind cel mai înalt oficial de la Beijing care a comentat tensiunile. 

Potrivit presei japoneze, guvernul din Hong Kong a oprit contactul cu reprezentanții diplomatici ai Japoniei. 

De asemenea, biroul de securitate al orașului a actualizat pe 15 noiembrie avertizarea de călătorie privind Japonia, recomandând vigilență și atenție sporită la siguranță. 

Japonia rămâne una dintre principalele destinații pentru locuitorii din Hong Kong. În 2024, 2,68 milioane de rezidenți din Hong Kong au vizitat Japonia, reprezentând 7,3% din totalul vizitatorilor străini.    

 