Crucea Roșie a primit de la Israel corpurile a 45 de prizonieri palestinieni

Potrivit unor surse medicale citate de Al Jazeera, Crucea Roșie a preluat corpurile a 45 de palestinieni decedați în detenție israeliană.

În prezent, specialiștii efectuează examinări pentru a determina circumstanțele și cauzele morții.

Transferul a avut loc la scurt timp după eliberarea a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni din închisorile israeliene, în cadrul acordului de încetare a focului negociat de Statele Unite, Egipt, Turcia și Qatar.

Deocamdată, autoritățile israeliene nu au oferit detalii despre identitatea celor 45 de deținuți sau despre condițiile în care au murit.

Grupurile pentru drepturile omului au cerut o anchetă internațională independentă privind tratamentul prizonierilor palestinieni din centrele de detenție israeliene.