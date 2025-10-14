Donald Trump critică revista Time pentru felul în care arată pe copertă: „Cea mai proastă poză din toate timpurile”

„Time Magazine a scris un articol relativ bun despre mine, dar fotografia ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile”, a scris Trump marți dimineață pe Truth Social.

„Mi-au făcut părul ‘să dispară’ și apoi au pus ceva plutind deasupra capului meu care arăta ca o coroană plutitoare, dar una minusculă. Foarte ciudat!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

El a continuat numind imaginea „o fotografie foarte proastă care merită criticată”.

Coperta Time, cu titlul „His Triumph” (Triumful său), marchează recunoașterea de către publicație a ceea ce a numit „o realizare definitorie a celui de-al doilea mandat al lui Trump” și „un punct de cotitură strategic pentru Orientul Mijlociu”: prima fază a unui acord de pace între Israel și Hamas, care a dus la eliberarea tuturor ostaticilor israelieni ținuți în Gaza și la eliberarea a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni din Israel.

Comentariile lui Trump au venit la câteva ore după ce și-a încheiat vizitele de luni la Tel Aviv, Ierusalim și Sharm el-Sheikh, unde a supervizat semnarea acordului de pace pentru Gaza, un plan care a pus oficial capăt celor doi ani de conflict între Israel și Hamas.

Președintele, care a fost atât criticat, cât și lăudat pentru abordarea sa în diplomația din Orientul Mijlociu, are o istorie lungă și complicată cu revista Time.

Publicația l-a prezentat frecvent pe copertă, uneori într-un mod nefavorabil, dar l-a desemnat și de două ori „Personalitatea Anului”.