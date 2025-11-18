Consiliul de Securitate al ONU a aprobat planul lui Donald Trump pentru Gaza

Rezoluția, adoptată cu 13 voturi pentru și 0 împotrivă, cu abțineri din partea Chinei și Rusiei, a trasat „un nou curs în Orientul Mijlociu pentru israelieni și palestinieni, precum și pentru toți oamenii din regiune”, a declarat în sala de consiliu trimisul SUA la ONU, Mike Waltz, potrivit The Guardian.

Includerea referințelor la o Palestină independentă a fost prețul plătit de SUA pentru sprijinul din partea lumii arabe și islamice, care sunt așteptate să furnizeze forțe de menținere a păcii pentru o forță internațională de stabilizare (ISF).

Netanyahu, opoziție fermă

Cu toate acestea, în ajunul votului ONU, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a reafirmat opoziția fermă a guvernului său față de crearea unui stat palestinian, ridicând semne de întrebare cu privire la faptul dacă Israelul va permite implementarea propunerilor mandatate de ONU.

Susținătorii rezoluției au declarat că aceasta ar trebui să ducă la ridicarea imediată a restricțiilor rămase asupra fluxului de ajutoare către Gaza, la crearea unei forțe internaționale de stabilizare care ar umple golul lăsat de retragerea militară israeliană și la înaintarea în drum spre reconstrucție și o posibilă „cale către autodeterminarea și statul palestinian”.

Formulare vagă și condiționată cu privire la statul palestinian

Referirea la statul palestinian a fost o adăugare de compromis la un proiect inițial al SUA care nu o menționa. Cu toate acestea, formularea este vagă și condiționată, promițând doar că, odată ce Autoritatea Palestiniană se va reforma și reconstrucția Gazei va fi în curs de desfășurare, „ar putea fi în sfârșit îndeplinite condițiile pentru o cale credibilă către autodeterminarea și statul palestinian”.

Formularea a fost departe de angajamentul ferm față de construirea unui stat palestinian alături de Israel, dorit de statele arabe și islamice, precum și de membrii Consiliului European, dar în discursurile adresate camerei după vot, delegații din aceste țări au declarat că sunt pregătiți să accepte compromisul în interesul prelungirii armistițiului actual și al unor măsuri imediate pentru hrănirea și protejarea celor 2,2 milioane de palestinieni din Gaza.