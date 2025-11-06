Planul lui Trump pentru Gaza: Washingtonul a depus la ONU proiectul de rezoluție

Statele Unite au prezentat miercuri țărilor partenere un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care vizează sprijinirea planului de pace al lui Donald Trump în Gaza, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale, a anunțat misiunea SUA la ONU, potrivit Le Figaro.

Ambasadorul SUA, Mike Waltz, i-a convocat miercuri pe cei zece membri aleși ai Consiliului, alături de mai mulți parteneri regionali (Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Turcia), a declarat un purtător de cuvânt al misiunii într-un comunicat, menționând că acest lucru demonstrează „sprijin regional” pentru text.

Plan de pace în 20 de puncte

Proiectul de text, pentru care nu a fost încă menționată o dată pentru supunerea la vot, „salutează Comitetul pentru Pace”, care urmează să fie prezidat de Donald Trump pentru a supraveghea guvernul de tranziție din Gaza și „autorizează forța internațională de stabilizare descrisă în planul de pace în 20 de puncte al președintelui Trump”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Conform unor surse diplomatice, mai multe țări au menționat deja că sunt pregătite să participe la această forță de stabilizare (ISF), inclusiv Indonezia, dar insistă asupra unui mandat din partea Consiliului de Securitate pentru a desfășura efectiv trupe în teritoriul palestinian.

„Datorită conducerii curajoase a președintelui Trump, Statele Unite vor obține din nou rezultate la ONU, nu discuții interminabile ”, a comentat același purtător de cuvânt al misiunii americane. „Părțile au profitat de această oportunitate istorică pentru a pune capăt în sfârșit deceniilor de crime și pentru a transforma viziunea președintelui privind o pace durabilă în Orientul Mijlociu în realitate . ”

Rubio sustine desfășurarea unei forțe internaționale în Gaza

În timpul unei vizite în Israel la sfârșitul lunii octombrie, secretarul de stat american Marco Rubio s-a declarat optimist în ceea ce privește desfășurarea iminentă a unei forțe internaționale în Gaza, indicând la momentul respectiv că Statele Unite ar putea solicita un mandat ONU.

Această forță este stipulată în acordul care a dus la un armistițiu fragil pe 10 octombrie între Israel și gruparea palestiniană Hamas, după doi ani de război devastator declanșat de atacul din 7 octombrie. Conform termenilor acestui acord, aceasta va fi compusă dintr-o coaliție formată în mare parte din țări arabe și musulmane și va fi desfășurată în Gaza pentru a supraveghea securitatea pe măsură ce armata israeliană se retrage.

Pe lângă desfășurarea ISF, fazele ulterioare ale planului Trump includ o retragere suplimentară a Israelului din Gaza, dezarmarea Hamas și reconstrucția teritoriului, printre altele.