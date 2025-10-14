Senator PNL: Siguranța copiilor în mediul online trebuie să devină o prioritate strategică

Pauliuc salută preocupările președintelui Nicușor Dan privind elaborarea noii Strategii Naționale de Apărare – „un act indispensabil pentru asigurarea securității României într-un context regional și global complex”.

„Direcțiile majore asumate – combaterea războiului hibrid și lupta anticorupție – răspund direct realității amenințărilor emergente și vulnerabilităților interne cu care România se confruntă. În același timp, strategia trebuie să pună accent pe consolidarea unui stat eficient, cu instituții puternice, capabile să gestioneze crize, să implementeze coerent măsuri și să recâștige încrederea cetățenilor. Într-o lume digitală tot mai imprevizibilă, siguranța copiilor în mediul online trebuie să devină o prioritate strategică. Protejarea generației tinere de abuzuri, manipulare și conținut periculos este o formă modernă de apărare națională – una care începe în familie, în școală și continuă prin politici publice ferme”, spune prim-vicepreședitele PNL.

Pauliuc spune că PNL susține o viziune extinsă asupra securității naționale – una care include reforme instituționale profunde, guvernanță sănătoasă, reziliență economică și protejarea democrației.

„Apărarea democrației noastre, reafirmarea apartenenței la NATO și la Uniunea Europeană, precum și combaterea extremismului și a influențelor pro-ruse, trebuie să rămână preocupări constante. Ordinea financiară, accesul la educație și sănătate, crearea de oportunități reale pentru dezvoltare – sunt factori esențiali pentru coeziunea socială și stabilitatea României. În acest demers, PNL rămâne un susținător constant al unei strategii de apărare integrate, capabile să asigure un viitor sigur, stabil și prosper pentru România”, mai spune Nicoleta Pauliuc.