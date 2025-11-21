Tensiuni politice la București: PSD și PNL se acuză reciproc pentru starea infrastructurii

În cadrul unui eveniment organizat de PSD, Lia Olguța Vasilescu a evidențiat, cu o notă personală, starea proastă a trotuarelor din Sectorul 1. Ea a declarat că de fiecare dată când ajunge în zonă, se confruntă cu dificultăți în a merge pe tocuri. „Sunt trei perechi de pantofi la care mi-am rupt tocurile … de câte ori vin acolo. Nu se poate ca femeie să nu poți să mergi pe tocuri acolo.” a spus Olguța Vasilescu. Astfel ea a sugerat o diferență clară în calitatea administrației între sectoare.

PNL invocă riscuri și decalaje administrative

Ca răspuns, Ilie Bolojan, lider al PNL, a prezentat joi, într-o conferință de presă dedicată programului electoral al lui Ciprian Ciucu pentru Primăria București, propriile observații. Acesta a descris o experiență personală în care a întâmpinat trotuare dărăpănate, cu spații goale sub cuburile de pavaj, care prezintă un risc de accidentare pentru trecători. Bolojan a subliniat, de asemenea, că procesele birocratice deseori întârzie modernizarea infrastructurii. Liderul PNL a lansat un apel către o mai bună colaborare între partide. Premierul a afirmat că este necesară abordarea unor soluții concrete pentru cetățeni.

Date oficiale și strategii pentru modernizare

Statisticile oficiale reflectă ample probleme la nivel național. Un raport al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) pentru al treilea trimestru al anului 2024 a identificat 2.755 de neconformități în diverse construcții. Peentru acestea au fost dispuse peste 2.600 de măsuri corective. Date Eurostat și alte surse indică, de asemenea, deficiențe structurale în rețeaua rutieră. Calitatea acesteia fiind percepută de mulți ca fiind insuficientă. Ca răspuns la aceste probleme, în martie 2025, primarul general Nicușor Dan a anunțat demararea unor ample lucrări de reparații. Astfel, au fost vizate peste 112 de locații pe străzile din toate sectoarele capitalei.

Responsabilitate și angajamente electorale, promise de PSD

Potrivit Digi24, Lia Olguța Vasilescu susține că primarii de sector trebuie să își asume pe deplin responsabilitatea pentru starea infrastructurii din unitățile administrative pe care le conduc și a promis că PSD va veni cu propuneri concrete pentru îmbunătățirea acesteia. La rândul său, Ilie Bolojan militează pentru un dialog politic deschis și o cooperare la nivel instituțional. Intenția este de a accelera ritmul lucrărilor de reparație și modernizare. Ambele tabere politice par să recunoască importanța infrastructurii ca subiect esențial pentru bucureșteni, un potențial punct central în campania electorală pentru Primăria Generală.