Controversatul om de afaceri Matei Păun, prezent la prima recepție de Ziua Națională a președintelui Nicușor Dan

Matei Păun s-a întreținut în Sala Unirii cu mai mulți invitați la evenimentul oficial dedicat zilei de 1 Decembrie, relatează Gândul.

Matei Păun este considerat de ani buni unul dintre cei mai apropiați prieteni și strategi ai lui Nicușor Dan.

Omul de afaceri lucrează cu Nicușor Dan din 2012.

„Prima mea interacțiune în 2012, la prima campanie. A fost destul de scurtă, i-am făcut o donație, undeva între 1.000 și 2.000 de euro. E o persoană care ascultă, dar hotărăște direcția și e bine să fie așa, după părerea mea”, a spus Matei Păun, într-un interviu recent.

Mihai Păun și relațiile sale cu Rusia

Matei Păun are o experiență de peste 20 de ani în consultanță financiară și managementul activelor în Europa de Est și fostele republici sovietice, studiind în SUA, Austria și Germania.

În prezent, activează în cadrul Bank România Investment (Balkan Advisory Company) și derulează proiecte inclusiv în Belarus.

În 2014, în contextul anexării ilegale a Crimeei de către Rusia, Păun a distribuit în mediul online articole care prezentau poziții critice la adresa sancțiunilor occidentale și care sugerau că responsabilitatea escaladării tensiunilor ar aparține Occidentului.

El a explicat și relațiile sale cu Rusia:

„În Rusia discutam cu firmele de brokeraj cu care interacționam, firme de avocatură, firme în care investeam. Ne întâlneam cu directori financiari (…) Mai interacționam cu presa, ziariști, străini. Și cu oameni care ar fi putut să ne ajute să înțelegem mai bine dinamica politică, economică a țărilor respective. M-am întors în 97, decizia a fost luată pentru că fondul voia să investească și în România și Bulgaria. Am interacționat cu multe firme de brokeraj, pentru că ele sunt interfața unui astfel de fond. M-am întâlnit cu oameni de la Bursă, din presă, afaceriști. Am avut o întâlnire cu președintele Constantinescu”