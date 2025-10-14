Tânărul care a provocat accidentul în care o mamă a murit a fost arestat preventiv

Bărbatul a fost prezentat marți Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Tânărul de 20 de ani care se afla la volanul mașinii implicate luni în accidentul din Capitală soldat cu moartea unei femei și rănirea gravă a unui copil a fost reținut după accident.

Accidentul a avut loc pe Șoseaua Berceni.

Tânărul a accidentat doi pietoni: o femeie în vârstă de 35 de ani și un copil în vârstă de aproximativ 2 ani, aflat în cărucior.

În urma impactului, femeia a murit, iar copilul a fost dus la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.