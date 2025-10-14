Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii

Șoferul în vârstă de 20 de ani, care a lovit mortal femeia și pe fetița acesteia, pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Berceni din București, a avut înregistrat momentul accidentului chiar pe camera de bord a mașinii sale.

Poliția a făcut publice imaginile cumplite, în care se vede cum femeia a fost spulberată pe trecerea de pietoni, împreună cu căruțul în care se afla fiica acesteia. Femeia a decedat, iar fetița acesteia se află sub observația medicilor.

În urma cercetărilor desfășurate la fața locului, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în accident au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație.

Accidentul mortal a avut loc luni, 13 octombrie, în jurul orei 16:00, în care un tânăr de 20 de ani, care conducea un BMW, a spulberat-o pe femeia de 35 de ani și pe fetița ei de 2 ani, pe Șoseaua Berceni.