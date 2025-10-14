Prima pagină » Știrile zilei » Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii

Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii

Poliția a făcut publice imaginile cu accidentul de luni după-amiază de pe Șoseaua Berceni, în care o femeie de 35 de ani a decedat, după ce a fost lovită de trei mașini, iar fetița sa de 2 ani a fost grav rănită.
O autospecială de poliție, la un pas de incendiu. Ce s-a descoperit montat în portiera mașinii
O autospecială de poliție, la un pas de incendiu. Ce s-a descoperit montat în portiera mașinii
Incident în timpul discursului istoric al lui Trump din Israel. A fost nevoie de intervenția forțelor de securitate
Incident în timpul discursului istoric al lui Trump din Israel. A fost nevoie de intervenția forțelor de securitate
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Închei acest drum după 24 de ani”
Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Închei acest drum după 24 de ani”
Dominic Fritz: Este un abuz în serviciu să nu vrei să organizezi alegeri pentru Primăria Capitalei
Dominic Fritz: Este un abuz în serviciu să nu vrei să organizezi alegeri pentru Primăria Capitalei
Cum a ajuns PSD la un scor de sub 20%? Răspunsul lui Grindeanu
Cum a ajuns PSD la un scor de sub 20%? Răspunsul lui Grindeanu
Mihaela Ionita
14 oct. 2025, 14:18, Social

Șoferul în vârstă de 20 de ani, care a lovit mortal femeia și pe fetița acesteia, pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Berceni din București, a avut înregistrat momentul accidentului chiar pe camera de bord a mașinii sale.

Poliția a făcut publice imaginile cumplite, în care se vede cum femeia a fost spulberată pe trecerea de pietoni, împreună cu căruțul în care se afla fiica acesteia. Femeia a decedat, iar fetița acesteia se află sub observația medicilor.

În urma cercetărilor desfășurate la fața locului, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în accident au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație.

Accidentul mortal a avut loc luni, 13 octombrie, în jurul orei 16:00, în care un tânăr de 20 de ani, care conducea un BMW, a spulberat-o pe femeia de 35 de ani și pe fetița ei de 2 ani, pe Șoseaua Berceni.