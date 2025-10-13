Accident mortal din Capitală: o femeia a fost proiectată pe sensul opus și lovită de alte 2 mașini

Cercetările Poliției au stabilit că, în accidentul de luni după-amiază de pe Șoseaua Berceni, în care o femeie de 35 de ani a murit, au fost implicate în total trei autovehicule.

În urma cercetărilor desfășurate la fața locului până la acest moment, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în accident au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație.

Din verificări a reieșit că, în urma impactului inițial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule.

Șoferul care a surprins și accidentat inițial pietonii a fost testat preliminar cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ.

Toți cei trei șoferi au fost conduși la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice.

Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

O femeie și un copil de 2 ani, aflat în cărucior, au fost loviți luni după-amiază de o mașină pe Șoseaua Berceni din Capitală. Femeia a murit, iar copilul a fost dus la spital.

Din primele informații, un bărbat de 20 de ani, care conducea pe Șoseaua Berceni, a accidentat doi pietoni: o femeie în vârstă de 35 de ani și un copil în vârstă de aproximativ 2 ani, aflat în cărucior.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.