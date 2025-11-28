Lungul drum al dosarului Ioan Neculaie / Omul de afaceri a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Afaceristul Ioan Neculaie, fostul patron al echipei de fotbal FC Brașov, a fost condamnat vineri la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

Soluția, postată pe portalul instanțelor de judecată, nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Aceasta vine în dosarul vechi de aproape zece ani, care a ajuns pe rolul instanței din Brașov în 2021.

„Condamnă pe inculpatul Neculaie Ion la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate dacă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în formă continuată (8 acte materiale)”, se arată în dosar.

Interzicerea unor drepturi

Instanța mai reține, totodată, o pedeapsă complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice altă funcție a statului, i se interzice dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale pentru o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei privative de libertate.

Din pedeapsa lui Neculaie, instanța „deduce duratele reținerii din data de 28 ianuarie 2016 și arestării preventive din 8 februarie 2016 până la 8 martie 2016 inclusiv”.

De asemenea, soluția mai reține faptul că tribunalul Brașov a admis în parte acțiunea civilă exercitată de statul român, prin ANAF, și-i impune inculpatului plata în solidar „a sumei de 18.523.475 de lei, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul adus bugetului statului, sumă ce se va actualiza începând cu anul 2016, cu valoarea accesoriilor până la data plății efective, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală”.

Informații de context

Ioan Neculaie este acuzat de procurori de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare și spălare de bani.

El e acuzat a înregistrat în contabilitatea FC Brașov tranzacții fictive pentru a obține deducerea de TVA.

În 2017, Ioan Neculaie a mai fost condamnat de Curtea de Apel Brașov la doi ani de închisoare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Decizia pronunțată vineri nu este definitivă și poate fi atacată în apel.