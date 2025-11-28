Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici

Probele la tramvaiul 5 au fost blocate de un șofer care și-a lăsat mașina pe șine, potrivit Club Feroviar. Tramvaiul de probă a fost blocat minute la rând la capătul de linie de la Aeroportul Băneasa.

Incidentul s-a produs atunci când tramvaiul a virat la dreapta pe strada Grațioasă, pentru a întoarce. Mașina era parcată jumătate pe trotuar, jumătate pe linie, astfel încât tramvaiul a rămas blocat. Culmea, incidentul s-a produs sub ochii șefilor care făceau inspecție pe teren. La probe au participat directori din cadrul STB și patronul uneia dintre companiile care au modernizat linia de tramvai.

Incidentul s-a finalizat după câteva minute cu ajutorul unui polițist care a văzut numărul de telefon al șoferului pe bordul mașinii. Acesta a venit de urgență și nu a mai apucat să cumpere mici, susțin martorii. În zonă pot fi cumpărați mici de la Cocoșatu sau de la Gil.

„De unde era să știu, dom’le, că se fac probe la linia de tramvai? Mă scuzați, dar tramvaiul nu a mai circulat de mult pe aici”, s-a justificat șoferul, care a scăpat fără amendă pentru parcare neregulamentară, conform publicației menționate.

Circulația tramvaiului 5, reluată de săptămâna viitoare

Reluarea circulației tramvaiului 5 este o veste bună pentru cetățenii din zona de nord a Capitalei.

„Va reconfigura fluxurile de călători în zonă”, au anunțat autoritățile.

Lucrarea a început în februarie 2024 și face parte din Lotul 3 „Reabilitare sistem rutier pe arterele str. Barbu Văcărescu și str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu, de la Șos. Ștefan cel Mare la Podul Băneasa”.

Traseul are o lungime de 4,25 km și este dotat cu o cale dublă linie curentă. Porțiunea era singura nemodernizată din toată linia tramvaiului 5. Contractul a avut valoarea de 134 de milioane de lei și a fost semnat cu Primăria Capitalei.