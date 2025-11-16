Clona unei mașini furate în Slovacia, oprită la intrarea în România, în județul Iași

Femeia cu cetățenie română și ucraineană, în vârstă de 56 de ani, a fost oprită în Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț vineri, în jurul orei 22.55. Aceasta conducea un autoturism înmatriculat în Lituania.

Au existat suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, așa că polițiștii de frontieră au făcut verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că certificatul de înmatriculare prezentat la control nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unui document autentic, fiind fals.

În continuarea verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind furat din Slovacia. Întrebată despre acest fapt, femeia a declarat că fiul ei a cumpărat mașina în Cehia, de la doi conaționali, contra sumei de 15.000 de euro, după care a rugat-o să ducă mașina acasă, fără a avea cunoștință despre faptul că autoturismul este semnalat furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunilor de tăinuire, uz de fals și conducerea unui autoturism cu numere false de înmatriculare, iar autovehiculul, în valoare de aproximativ 150.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.