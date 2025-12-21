Prima pagină » Știrile zilei » Angajat de la Palatul Elysee, judecat pentru furt de obiecte din argint

Un steward responsabil cu argintăria de la Palatul Elysee a fost arestat, fiind acuzat că a furat obiecte de patrimoniu în valoare de până la 40.000 de euro. Anchetatorii spun că bunurile ajungeau pe platforme de vânzări online, iar trei persoane vor ajunge în fața instanței.
21 dec. 2025, 12:35, Știri externe

Parchetul din Paris a anunțat că un steward care lucra la reședința oficială a președintelui Franței a fost reținut după ce a dispărut o cantitate importantă de argintărie și veselă de protocol.

Dispariția a fost semnalată de șeful serviciului de protocol al Palatului Elysee, iar valoarea prejudiciului este estimată între 15.000 și 40.000 de euro, scrie AP.

Mai multe obiecte au fost identificate ulterior pe site-uri de licitații online, inclusiv de Manufactura de la Sevres, furnizorul oficial al unei părți din bunurile palatului. Investigația a dus rapid la suspiciuni privind unul dintre stewarzi, ale cărui evidențe interne indicau posibile furturi planificate.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul avea o relație cu administratorul unei firme specializate în vânzarea online de obiecte decorative.

Pe contul său de pe o platformă de vânzări au fost descoperite farfurii și scrumiere marcate „Forțele Aeriene Franceze” și „Manufactura de la Sevres”, obiecte care nu sunt destinate publicului larg.

Perchezițiile au dus la recuperarea a aproximativ 100 de obiecte, găsite în vestiarul personal al stewardului, în mașina acestuia și la domiciliu.

Printre bunuri se numără cratițe din cupru, porțelan de Sevres, o statuetă semnată Renee Lalique și cupe de șampanie Baccarat. Toate obiectele au fost returnate Palatului Elysee.

Cei doi suspecți au fost arestați marți, iar anchetatorii au identificat și o a treia persoană, acuzată că a primit bunurile furate.

Cei trei au fost trimiși în judecată pentru furt de bunuri care fac parte din patrimoniul național, infracțiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare și o amendă de 150.000 de euro.

