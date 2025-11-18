O mașină a intrat într-o țeavă de gaz din Constanța. Un liceu a fost evacuat

Potrivit IPJ Constanța, accidentul a avut loc marți dimineața în jurul orei 7.40 pe strada Soarelui din municipiul Constanța.

Polițiștii au stabilit că un tânăr de 18 ani ar fi acroșat, cu autoturismul pe care îl conducea, o țeavă de alimentare cu gaz.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale.

Șoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au delimitat și blocat, temporar, circulația în zonă pentru protecția cetățenilor și pentru a facilita accesul echipelor de intervenție și situații de urgență.

Au fost luate măsuri pentru evacuarea elevilor și a cadrelor didactice din unitatea de învățământ aflată în proximitate, precum și interzicerea circulației pietonilor și a mașinilor în zona delimitată, pentru prevenirea unor incidente nefericite.