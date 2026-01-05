Prima zi de lucru la o primărie din Suceava, marcată de protest: Taxa de salubrizare triplată îi revoltă pe localnici

Impozitele mult mai mari și taxa de salubrizare crescută la 300 de lei pe an au dus la reacții vehemente din partea câtorva zeci de oameni din Salcea. S-au adunat la o discuție aprinsă cu primarul Ezekiel Belțic, scrie Monitorul de Suceava.

Protestul a avut loc luni dimineața, chiar în prima zi de lucru de la Primăria Salcea.

Familii numeroase, panicate de noile taxe

Oamenii sunt realmente panicați cu privire la cât vor avea de plătit în acest an, mai ales familiile numeroase. Numai taxa de salubrizare de la Salcea va fi de 300 de lei de persoană în acest an.

Taxa de câine, introdusă anul trecut

La Salcea, o iritare a fost provocată încă de anul trecut și de introducerea în premieră a taxei de câine, prin care primăria vrea să gestioneze problema câinilor fără stăpân și a câinilor cu stăpân, dar care se înmulțesc necontrolat. Anul trecut, taxa de câine a fost de 15 lei de persoană.