Prima pagină » Știrile zilei » O mașină a intrat într-o stație de autobuz din Germania. Șoferul, un bărbat din Azerbaidjan, a fost reținut

O mașină a intrat într-o stație de autobuz din Germania. Autoritățile vorbesc despre cel puțin trei victime. Șoferul, un bărbat din Azerbaidjan, a fost reținut.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
22 dec. 2025, 21:15, Știri externe

Un șofer a intrat cu mașina într-o stație de autobuz din Germania. Incidentul s-a produs luni, la nord de Frankfurt, potrivit AP. Cel puțin trei persoane au fost rănite, dintre care una grav, au declarat autoritățile germane.

Șoferul, un bărbat în vârstă de 32 de ani din Azerbaidjan, a fost reținut. Incidentul din Giessen, Germania, a avut loc în jurul orei locale 16:30, la aproximativ 53 de kilometri nord de Frankfurt.

„Circumstanțele exacte ale incidentului sunt în prezent necunoscute și fac obiectul unor anchete în curs”, a transmis poliția într-un comunicat.

Șoferul, care este rezident al orașului Giessen, s-a ciocnit inițial cu două mașini care circulau în aceeași direcție înainte de a lovi pietonii din stația de autobuz, a declarat poliția. El a continuat să conducă mașina înainte de a opri și a fi arestat de ofițeri.

Anchetatorii nu au oferit alte detalii și nu au spus dacă ar putea fi vorba despre un gest premeditat.

