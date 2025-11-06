Poliția germană investighează svasticile pictate cu sânge uman pe mai multe mașini

Poliția din Germania a anunțat, joi, că investighează apariția svasticilor pictate cu sânge uman și întinse pe zeci de mașini, unele cutii poștale și fațadele clădirilor din orașul central Hanau.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Leipold, a declarat că ofițerii au fost alertați miercuri seara, când un bărbat a raportat că a observat forma unei svastici aplicate cu un lichid roșu pe capota unei mașini parcate, scrie Euronews.

În urma unor teste speciale, s-a dovedit că substanța era sânge uman. În total, aproape 50 de mașini au fost vandalizate în mod similar.

„Contextul este complet neclar”, a spus Leipold, adăugând că anchetatorii nu știau dacă anumite mașini, cutii poștale și clădiri au fost vizate sau dacă svasticile au fost aplicate la întâmplare.

Momentan, nu există indicii cu privire la autorul incidentului.

Afișarea simbolurilor naziste, ilegală în Germania

Afișarea emblemelor naziste este ilegală în Germania, iar svastica este considerată un simbol al urii care evocă ororile Germaniei naziste și trauma Holocaustului.

Potrivit BBC, autoritățile locale au declarat că încearcă „să rezolve misterul” și au făcut apel la public pentru informații care ar putea duce la cel vinovat.

Vicepreședintele Bundestagului, Omid Nouripour, a declarat că atacul l-a lăsat fără cuvinte și că trebuie rezolvat rapid.

„Acest act lovește în inima orașului Hanau și redeschide rănile atacului terorist de extremă dreapta de acum cinci ani”, a scris el pe X, referindu-se la uciderea a nouă persoane de către un bărbat înarmat care a țintit persoane de origine imigrantă.