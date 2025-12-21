Prima pagină » Știri externe » Kremlinul neagă pregătirile pentru discuții trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia

Kremlinul neagă pregătirile pentru discuții trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia

Kremlinul a negat, duminică, faptul că ar exista pregătiri pentru negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA, în timp ce diplomații s-au reunit la Miami pentru negocieri menite să pună capăt războiului.
Kremlinul neagă pregătirile pentru discuții trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia
Yuri Ușakov. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
21 dec. 2025, 21:41, Știri externe

Yuri Ușakov, consilierul principal al Kremlinului, a negat, duminică, faptul că s-ar fi luat în considerare organizarea unor discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA.

„În prezent, nimeni nu a discutat serios această inițiativă și, din câte știu, ea nu este în curs de pregătire”, a spus Ușakov, potrivit The Moscow Times.

Acesta a mai afirmat faptul că nu a văzut o propunere revizuită a SUA pentru a pune capăt conflictului în urma discuțiilor anterioare dintre diplomații americani, ucraineni și europeni.

Sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Washingtonul a lansat ideea unor discuții trilaterale. „Dacă o astfel de întâlnire ar putea avea loc acum pentru a permite schimburi de prizonieri de război sau dacă o întâlnire a consilierilor pe probleme de securitate națională ajunge la un acord privind o întâlnire a liderilor… nu mă pot opune. Am susține o astfel de propunere a SUA. Să vedem cum merg lucrurile”, a spus liderul ucrainean.

Ultimele negocieri directe între oficialii ucraineni și ruși au avut loc în luna iulie la Istanbul, ducând la schimburi importante de prizonieri. Totuși, nu s-au înregistrat progrese mari în direcția încetării războiului.

La începutul acestei săptămâni, Steve Witkoff și Jared Kushner au avut întâlniri la Berlin cu oficiali ucraineni și europeni. Acolo, discuțiile s-au concentrat, potrivit unor surse, pe garanții de securitate „de tipul articolului 5” pentru Ucraina, precum și pe finanțarea recuperării și reconstrucției postbelice.

