Cum perna pneumatică devine o investiție practică pentru fiecare mașină din flota auto a afacerilor (P)

În primul rând, ce este o perna pneumatica? Pentru cei care aud prima dată de acest accesoriu auto, este un cilindru din cauciuc care se montează în interiorul arcurilor de suspensie a mașinii, în principal pentru pentru a reduce vibrațiile și pentru a susține caroseria la un nivel înalt în cazul încărcăturilor grele.

De ce ar fi pernele auxiliare un upgrade pentru flota auto?

Pentru afacerile din zona auto – car rentals, ride sharing sau corporații care oferă angajaților mașini de serviciu, o suspensie perne aer este o investiție minoră de impact mare, datorită faptului că aduce o contribuție directă pozitivă la confortul șoferilor. Pe scurt:

Îmbunătățesc feeling-ul din timpul șofatului.

Se montează foarte ușor, rapid, fără a fi nevoie de service.

Se ajustează la fel de ușor cu ajutorul unui compresor auto.

Sunt accesibile ca preț – un kit cu set complet e în jur de 330 lei.

Nu necesită omologare RAR.

Singurul catch? Nu sunt universale. Deci, dacă flota auto este una diversă, vor fi necesare achiziții de kituri specifice pentru fiecare model de mașini în parte.

Care este impactul adevărat, nu tehnic, pe care îl au pernele auxiliare?

Scăderea consumului de carburant datorită echilibrului sporit al roților.

Permit încărcarea mașinii cu mărfuri mai grele sau cu mai multe persoane.

Mențin suspensia într-o stare mai bună, lucru util pentru mașini în leasing operațional și doresc să atenueze costurile din service suportate de către afacere.

De ce sunt must-have pentru nișa de ride sharing și taxi?

În ride sharing, orice disconfort devine un punct sensibil. O mașină care se lasă prea mult când este încărcată cu bagaje sau pasageri transmite o senzație de nesiguranță. Montarea pernelor auxiliare ridică spatele vehiculului la un nivel corect, oferind o senzație de stabilitate pe toată durata cursei.

Aftel, se obține și o direcție mai previzibilă pe lângă o reducere a balansului. Această schimbare observabilă îmbunătățește experiența pasagerilor și ajută la obținerea unor evaluări mai bune în aplicații, lucru valoros, căci reputația face diferența.

Sunt pernele auxiliare necesare pentru mașinile de servici?

Când aceeași mașină este folosită de mai mulți angajați, automat vorbim despre diferențe de stil de condus. Unele echipaje încarcă portbagajul constant cu materiale, altele transportă echipamente mai ușoare.

Pernele auxiliare omogenizează comportamentul suspensiei, echilibrează greutatea și limitează variațiile de poziție, iar mașina se simte la fel, indiferent de cine o conduce. Mențin șasiul drept și reduc presiunea pe geometrii, aliniamente și unghiurile roților.

Deci, da, sunt necesare!

Sunt recomandate pernele auxiliare pentru firmele de curierat și logistică?

Da. Pentru că fiecare zi înseamnă situații în care duba (tip Fiat Talento ori Mercedes Vito) este încărcată diferit. Uneori sunt doar câteva colete, alteori este plină. Pernele auxiliare adaptează automat comportamentul suspensiei la variația de greutate și reduc oboseala șoferului, care simte o mașină constant echilibrată. Este un avantaj enorm pentru o flotă.

Alte afaceri sau persoane autorizate care au de câștigat de pe urma pernelor auxiliare:

Pădurar, silvicultor;

Construcție și inginerie;

Electricieni și instalatori;

Trupe evenimente;

Florării;

Apicultori;

Logistică evenimente.

Pernele auxiliare aduc flotelor auto un avantaj direct: stabilizează mașinile, reduc costurile de întreținere și îmbunătățesc confortul șoferilor, cu orice greutate de încărcare sau traseu.

Pernele pneumatice cresc predictibilitatea comportamentului suspensiei, optimizează consumul și limitează uzura asupra componentelor. Pot fi o investiție accesibilă și utilă pentru orice afacere care depinde de vehicule active zilnic și vor transforma modul în care flota performează în oraș, pe șantiere, în distribuție sau în transport specializat.