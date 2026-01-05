Prima pagină » Social » Raed Arafat avertizează: „Atenție, verificați totuși condițiile drumurilor înainte să plecați”

Raed Arafat avertizează: „Atenție, verificați totuși condițiile drumurilor înainte să plecați”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, le recomandă șoferilor să circule cu prudență pe drumurile acoperite de zăpadă și gheață, iar turiștilor să evite traseele montane periculoase, în contextul răcirii accentuate a vremii și al riscului de avalanșă.
05 ian. 2026

Raed Arafat a transmis, în cadrul unei videoconferințe, o serie de recomandări pentru populație, în contextul condițiilor meteo de iarnă și al temperaturilor foarte scăzute anunțate pentru următoarele zile.

Șeful DSU a precizat că, în prezent, toate drumurile naționale și județene sunt deschise, însă circulația se desfășoară pe carosabil acoperit de zăpadă sau, pe alocuri, de gheață.

El le-a cerut șoferilor să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile meteo și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător, inclusiv cu anvelope de iarnă.

Arafat a recomandat verificarea condițiilor de trafic înainte de plecare, prin aplicațiile și platformele disponibile, pentru a evita situațiile periculoase pe traseu.

Pentru turiștii aflați în zonele montane, avertismentul principal vizează riscul de avalanșă.

Șeful DSU a subliniat că au fost înregistrate avalanșe în ultimele zile, una dintre ele declanșată de schiori, din fericire fără victime.

El a cerut respectarea strictă a avertizărilor Salvamont și informarea prealabilă înainte de orice deplasare în zonele montane.

Raed Arafat a mai anunțat că sistemul RO-Alert va fi utilizat în continuare acolo unde situația o impune și a făcut apel ca alertele de urgență să nu fie dezactivate pe telefoane.

Totodată, în contextul scăderii temperaturilor până la minus 15 grade, DSU a cerut activarea planului pentru protejarea persoanelor fără adăpost.

Ambulanțele, poliția și pompierii au obligația de a transporta aceste persoane în adăposturi, iar prefecturile trebuie să se asigure că spațiile de cazare sunt funcționale, pentru a preveni cazurile de hipotermie.

