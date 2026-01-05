Raed Arafat avertizează: „Atenție, verificați totuși condițiile drumurilor înainte să plecați”

Raed Arafat a transmis, în cadrul unei videoconferințe, o serie de recomandări pentru populație, în contextul condițiilor meteo de iarnă și al temperaturilor foarte scăzute anunțate pentru următoarele zile.

Șeful DSU a precizat că, în prezent, toate drumurile naționale și județene sunt deschise, însă circulația se desfășoară pe carosabil acoperit de zăpadă sau, pe alocuri, de gheață.

El le-a cerut șoferilor să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile meteo și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător, inclusiv cu anvelope de iarnă.

Arafat a recomandat verificarea condițiilor de trafic înainte de plecare, prin aplicațiile și platformele disponibile, pentru a evita situațiile periculoase pe traseu.

Pentru turiștii aflați în zonele montane, avertismentul principal vizează riscul de avalanșă.

Șeful DSU a subliniat că au fost înregistrate avalanșe în ultimele zile, una dintre ele declanșată de schiori, din fericire fără victime.

El a cerut respectarea strictă a avertizărilor Salvamont și informarea prealabilă înainte de orice deplasare în zonele montane.

Raed Arafat a mai anunțat că sistemul RO-Alert va fi utilizat în continuare acolo unde situația o impune și a făcut apel ca alertele de urgență să nu fie dezactivate pe telefoane.

Totodată, în contextul scăderii temperaturilor până la minus 15 grade, DSU a cerut activarea planului pentru protejarea persoanelor fără adăpost.

Ambulanțele, poliția și pompierii au obligația de a transporta aceste persoane în adăposturi, iar prefecturile trebuie să se asigure că spațiile de cazare sunt funcționale, pentru a preveni cazurile de hipotermie.