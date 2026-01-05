Colegiul Medicilor din România: Anul 2026 este anul „Respectului” și al ”Încrederii” / Garda medicului să fie recunoscută vechime în muncă

Inițiativă fără precedent în sănătatea românească!

Colegiul Medicilor din România declară anul 2026 anul a doi termeni – cheie pentru ceea ce înseamnă profesia de medic și interacțiunea pacientului cu sistemul de sănătate: „Respect” și „Încredere”, se arată în primul comunicat de presă al instituției.

Cei doi termeni nu au fost aleși la întâmplare, ci au fost stabiliți prin decizia Biroului Executiv al CMR, urmând ca, pentru anul 2026, aceștia să definească cultura profesională și socială sănătoasă a medicului.

Termeni cu valoare simbolică

„Respect” și „Încredere” – doi termeni cu valoare simbolică, mantra de acest an a medicului, o inițiativă unică în viața Sănătății românești, ce, probabil, va continua și în anii următori.

Potrivit comunicatului, au fost invitați să se implice:

reprezentanți ai Consiliului Național al CMR

reprezentanți colegiile teritoriale

reprezentanți autorități

jurnaliști specializați în sănătate

reprezentanți ai societății civile

Scopul acestei inițiative (care se dorește să devină o tradiție) este să traseze o direcție comună și asumată pentru profesia medicală și sistemul de sănătate pentru anul în curs.

De ce RESPECT și ÎNCREDERE?

RESPECTUL exprimă necesitatea unei relații profesionale și umane de considerație și recunoaștere, esențială pentru o construcție sănătoasă.

Astfel, trebuie să existe:

Respect pentru Pacienți prin îngrijire acordată la standarde profesionale, bazată pe știință cu valențe de comunicare și înțelegere a nevoilor pe care pacienții le au Respect pentru Medici Respect pentru Profesie

Respect Instituțional

Colaborare reală bazată pe dialog instituțional între autorități și CMR

„ÎNCREDEREA este esențială pentru funcționarea eficientă a sistemului de sănătate: fără încrederea pacientului în medic și a societății în profesioniștii săi, medicina nu își poate îndeplini misiunea la nivelul cel mai bun.

Încrederea reprezintă, de asemenea, unul dintre fundamentele relației medic–pacient. Este o nevoie reală a societății, pe care medicii o pot reconstrui și consolida prin profesionalism, implicare, transparență, corectitudine și comunicare”, arată comunicatul.

„Respectul și Încrederea reprezintă coloana vertebrală a actului medical. Le-am ales ca repere pentru anul 2026 pentru că aceste cuvinte, prin ceea ce definesc, arată necesități ce trebuie consolidate. Prin această inițiativă, deschidem o tradiție prin care, la fiecare început de an, să ne reafirmăm valorile esențiale pentru anul în curs.

Începem astăzi, prin această decizie a Biroului Executiv, dar, în anii viitori, această alegere va fi una colectivă, reflectând atât vocea medicilor, cât și a societății”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR.

„Colegiul Medicilor din România își propune să integreze valorile de Respect și Încredere în toate proiectele și inițiativele din 2026, promovând o viziune centrată pe profesionalism si demnitate în raport cu profesia medicală”, arată documentul.

Garda medicului să fie recunoscută ca vechime în muncă

Colegiul Medicilor din România și-a exprimat poziția oficială în privința regimului gărzilor medicale, mai ales că, în ultima vreme, dezbaterea publică în privința gărzilor medicale este tot mai intensă.

CMR își exprimă angajamentul pentru susținerea profesiei medicale, pentru buna desfășurare a acitivității medicilor, precum și pentru siguranța actului medical, în beneficiul pacienților.

Garda medicului reprezintă o activitate medicală ce trebuie gestionată cu responsabilitate, asumată continuu, ce implică atenție, decizii rapide și intervenții în momente critice, dar și un efort extins al medicului aflat de gardă.

Direcțiile CMR Recunoașterea activității de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade – frecvent extinse și intens solicitante în multe situații – trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional și în drepturile legale ale medicilor Plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistență medicală, astfel încât activitatea în gardă a medicilor să fie evaluată corect și în conformitate cu nivelul de responsabilitate, efort și complexitate al activității desfășurate

Evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să ia în considerare dificultatea cazurilor gestionate, riscurile implicate și presiunea sub care sunt luate deciziile medicale, unele chiar vitale, în special în cadrul gărzilor Gărzi cu o durată de 12 ore în unitățile medicale care presupun un număr mare de cazuri cu patologie complexă, unde efortul medicilor este semnificativ crescut.

Implicare pe toate palierele

Colegiul Medicilor din România consideră, de asemenea, ca fiind necesară implicarea directă a managementului de spital, alături de autoritățile locale sau de cele responsabile, pentru a identifica soluții astfel încât gărzile din unitățile medicale să fie asigurate.

Pe de altă parte, trebuie înțeles de către toți factorii implicați că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată.