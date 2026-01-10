Colegiul Medicilor, precizare în contextul morții tânărului din Buzău. Ce este fractura diafizei femurale?

Informațiile generale despre ce presupune fractura diafizei femurale au fost formulate de Comisia de Ortopedie și Traumatologie a CMR.

„Fractura diafizei femurale la pacienții tineri este cauzată de un traumatism de energie mare, dar, pe lângă faptul că este o fractură potențial șocogenă prin pierderea prin focarul de fractură a 1000 -1500 ml sânge, este însoțită și de leziuni importante ale structurilor musculare, vasculare și nervoase ale coapsei. Această fractură, apărută în contextul menționat anterior, necesită o integrare medicală în contextul unui politraumatism, cu evaluări multiple ale eventualelor leziuni asociate ale pelvisului, coloanei vertebrale și ale organelor abdomino-pelvine”, se arată în comunicatul publicat de CMR.

Medicii au precizat că hemoragia imediată în focarul de fractură (n.r. –locul exact unde osul s-a rupt) poate duce la alterarea rapidă și imprevizibilă a statusului hemodinamic (n.r. – perturbarea funcției normale a sistemului cardiovascular).

Medicii au dat ca exemplu un studiu care relevă că, din 53 de pacienți cu fractură izolată închisă de diafiză femurală, la 21 dintre aceștia a fost nevoie de intervenție medicală de reglare a statusului hemodinamic (40%).

Potrivit unui alt studiu, că hemoragia care survine înainte de operație sau în timpul operației, într-o fractură izolată a diafizei femurale se poate asocia cu șoc hemodinamic secundar (n.r. – o insuficiență de circulare a sângelui), o asociere care, potrivit studiului, este imprevizibilă.

Cauzele care pot duce la decesul unui pacient cu fractură de diafiză femurală

Potrivit CMR, complicațiile evolutive ale fracturii de diafiză femurală, operată sau neoperată, care pot duce la decesul pacientului, sunt reprezentate de:

-Embolia lipidică, cu incidență 4%, conform Enciclopediei franceze de ortopedie, 7% după Merllaud, 10% după Frasser și Hunter. Hanssen apreciază că, dacă intervenția chirurgicală este realizată în prima săptămână după producerea fracturii, incidența crește la 26%.

-Complicații trombembolice – apărute chiar și sub administrarea terapiei profilactice antitrombotice. Carpenter apreciază o incidență de 3% după intervenția chirurgicală de osteosinteză centromedualară, Koostra o incidență de 9-10%.

-Evoluția clinică a acestor două complicații imediate generale este fulminantă, cu degradarea severă a stării pacientului, până la deces.

Tratatul medical Rockwood – Green apreciază că temporizarea tratamentului chirurgical și imobilizarea temporară a unei fracturi de diafiză femurală fie cu tracțiune continuă trans-osoasă, fie cu un aparat gipsat este o metodă acceptată pentru a obține o stabilizare temporară, în cazurile în care sunt necesare investigații suplimentare și intervenția chirurgicală ar reprezenta un risc iminent pentru un pacient politraumatizat.

Tratamentul de elecție (n.r. – procedura de aliniere a osului rupt) unanim acceptat este osteosinteza centromedulară (n.r. – tehnică chirurgicală de fixare a fracturilor osoase). Tehica poate fi însoțită de complicații intraoperatorii severe, cum ar fi trombembolismul pulmonar (n.r. –blocarea unei artere pulmonare de un cheag de sânge), embolia lipidică (n.r. – particule de grăsime din măduva osoasă ajung în fluxul sanguin și blochează artere mai mici, cel mai adesea din plămâni, creier sau piele) sau șocul hemodinamic.

Reamintim că tânărul rom de 25 de ani din Buzău care a murit la Spitalul de Urgență, înainte de a fi operat, a fost internat cu fractură de femur rezultată dintr-un accident rutier. Acesta a murit la trei zile după internarea în spital. În urma decesului tânărului, Rogobete a trimis Corpul de Control la solicitarea deputatului rom Nicolae Păun. Familia tânărului suspectează medicii de la Buzău de malpraxis.