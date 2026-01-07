Colegiul Medicilor despre situația de la Spitalul Județean Buzău: Dacă se va dovedi că a existat o greșeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă

„Aici un tânăr a murit și este o tragedie. O viață pierdută, o familie îndurerată, un sistem medical aflat iarăși în tensiune. Ne exprimăm întreaga compasiune față de familia tânărului care a murit.

Înțelegem pe deplin interesul public și dorința oamenilor de a afla adevărul. Cu toții vrem răspunsuri. Dar tocmai pentru că este vorba despre viață și despre responsabilitate, considerăm că aceste răspunsuri trebuie să vină în urma unei anchete corecte, riguroase și obiective.

Raportul medico-legal alături de întreaga anchetă într-un astfel de caz sunt cele care vor stabili ce s-a întâmplat”, arată, miercuri seara, într-o postare pe Facebook reprezentanții CMR.

Aceștia spun că, dacă se va dovedi că a existat o greșeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă.

„Dar vă rugăm să așteptăm rezultatul anchetei, să nu politizăm și să avem încredere în medicii profesioniști și corecți care își fac datoria față de pacienți”, adaugă reprezentanții CMR.

Aceștia prezintă realitatea de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unde, arată CMR, în ultimele 6 zile, la Unitatea de Primiri Urgențe au fost 1.562 de pacienți, ce au fost consultați de doar 3 medici. „Toți trebuie să înțelegem acest volum imens de muncă, vorbim de o presiune foarte mare și atunci cred că medicii care muncesc și sunt alături de pacienți trebuie susținuți corect. Nu luăm apărarea nimănui, dar trebuie să spunem și lucrurilor pe nume: medicii au un volum imens de cazuri pe care trebuie să le gestioneze”, se adaugă în postarea semnată de Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Verificări la spital

Corpul de Control va face verificări la Spitalul Județean Buzău, unde va avea loc și un audit administrativ, după moartea unui tânăr, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Deputatul Nicolae Păun i-a cerut ministrul să trimită Corpul de Control la Buzău, după moartea unui tânăr rom de 25 de ani, care fusese internat după un accident cu ruptură de femur.

Medicii ar fi spus familiei că tânărul este în afara oricărui pericol și că urmează să fie operat luni. După trei zile, acesta ar fi murit în circumstanțe suspecte, chiar pe patul de spital. Rudele suspectează un posibil caz de malpraxis medical.