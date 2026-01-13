Rogobete: „Nu am dreptul să mă exprim pe cazurile de malpraxis” / „În astfel de situații se aruncă cu noroi în comunitatea medicală”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat la Antena3 că apanajul exclusiv în ceea ce privește cazurile din Buzău și Constanța (acolo unde pacienți au decedat în urma unor complicații medicale) este al Colegiului Medicilor din România.

„Nu am dreptul să mă exprim pe cazurile de malpraxis”

Rogobete a refuzat să se pronunțe asupra potențialului caz de malpraxis înainte de finalizarea investigațiilor și a criticat politizarea acestor situații, care, în opinia sa, afectează încrederea publicului în sistemul medical.

„Pentru ambele cazuri, eu nu o să-mi dau niciodată cu părerea din punct de vedere medical, pentru că nu am acest drept. Conduita terapeutică, modul în care au acționat medicii, dacă au acționat la timp, dacă au greșit, este apanajul exclusiv al Colegiului Medicilor din România și oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru.

Atunci când apar astfel de situații cu privire efectiv la activitatea medicală sau la tratamentul aplicat unui pacient, Colegiul Medicilor este cel în măsură și singurul, de altfel, din această țară, să verifice dacă lucrurile au fost făcute corespunzător sau nu”, a spus acesta.

„La Constanța este un control care va dura toată săptămâna”

„Ministerul Sănătății verifică din punct de vedere administrativ prin Corpul de Control, respectiv, dacă se respectă anumite protocoale, și vă dau un exemplu celuia al infecțiilor nozocomiale, prin Inspecția Sanitară de Stat.

E adevărat că eu am colaborat și am discutat cu președintele Colegiului Medicilor din România, cu doamna profesor Poiană, care prin Colegiul a început anchetă, atât în cazul pacientului de la Buzău, cât și în cazul pacienților de la Constanța.

La Constanța există Corpul de Control, acum, acolo, este un control în desfășurare care va dura toată săptămâna și care se axează pe situația acelor scutiri de gardă, care sunt într-un procent foarte ridicat”.

„În cazuri de acest gen se aruncă cu noroi în personalul medical. Să așteptăm rezultatele”

„Ce aș vrea eu să subliniez, în schimb, și poate să accentuez, este că, de prea multe ori, atunci când apar situații de acest gen, fără să așteptăm rezultatele unui control, fără să știm măcar despre ce este vorba din punct de vedere medical, se aruncă cu noroi în personalul medical.

Nu știm ce s-a întâmplat acolo, cel puțin gândiți-vă că eu, ca Ministrul al Sănătății, nu știu.

N-am încă un raport ca să pot să zic da, a fost malpraxis sau nu. De prea puține ori, cazurile de malpraxis în România au fost ca tare. Am văzut cazuri în care, nu vreau să acuz acum Colegiul Medicilor, ci în trecut am văzut cazuri în care Colegiul Medicilor a acoperit vina medicală și oamenii, practic, și-au dat seama de acest lucru”, a spus Rogobete.