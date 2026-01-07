Sanitas Buzău: Nu putem să aruncăm vinovăția asupra medicilor

„În ultimele zile, inclusiv la Constanța și din păcate, și la noi, la Spitalul Județean, au avut loc manifestări publice îndreptate împotriva sistemului de sănătate și a corpului medical, generate de un deces tragic al unui tânăr în urma unui accident rutier. Este firesc să existe durere, revoltă și întrebări, dar nu este firesc și nici corect ca, în lipsa unor concluzii medicale și legale, să aruncăm vinovăția asupra medicilor”, se arată în comunicatul publicat, miercuri, pe Facebook, de Sanitas Buzău.

Potrivit medicilor, există situații medicale documentate științific, în care decesul unui pacient poate surveni la un interval de timp după traumatism, chiar dacă, inițial, leziunile par minore și nu impun o intervenție chirurgicală de urgență.

Medicii dau ca exemplu o complicație rară

Un exemplu dat de medici este embolia grăsoasă, o complicației rară, însă gravă, care apare prin pătrunderea globulelor de grăsime din măduva osoasă sau țesuturi adiacente în circulația sistemică (n.r. – circulația mare), în special după traumatisme ale oaselor lungi.

Potrivit medicilor, această embolie (n.r – obstrucționare bruscă a unui vas de sânge) poate apărea la câteva ore sau zile după traumatism, și poate surveni chiar și după o operație, în ciuda monitorizării și tratamentului corect, după cum au precizat reprezentanții Sanitas Buzău.

„Tocmai de aceea, fracturile care nu sunt deschise sau amenințătoare de viață pot fi temporizate, până când există condițiile optime pentru intervenția chirurgicală. Aceasta nu este neglijență, ci practică medicală standard, bazată pe evaluarea riscurilor”, se arată în comunicatul publicat.

Sursa citată mai precizează că, la internare, dar și înainte de orice intervenție, pacienții sau aparținătorii semnează consimțământul informat, unde sunt menționate inclusiv aceste riscuri „rare, dar reale”.

Sanitas Buzău: „A acuza automat medicii de malpraxis nu ajută pe nimeni”

„Și atunci apare întrebarea legitimă: dacă pacientul ar fi decedat imediat după operație, ar fi fost tot vina medicilor? Există cazuri – rare, poate și de 1% – în care, din cauza unor factori individuali (stare generală, obezitate, tulburări de coagulare, răspuns biologic imprevizibil), organismul cedează. Nu pentru că cineva a greșit, ci pentru că medicina nu este o știință absolută, iar oamenii, indiferent unde se află, sunt muritori. A acuza automat medicii de malpraxis, fără expertize, fără anchete finalizate, fără concluzii clare, nu ajută pe nimeni”, se arată în comunicatul publicat de Sanitas Buzău.

Tânărul de 25 de ani, numit Gabriel Bumbăcea, a ajuns la spital vineri, cu o fractură de femur, survenită în urma unui accident rutier. La trei zile după, acesta a murit la spital, înainte de a fi operat.

Reamintim că miercuri, deputatul rom, Nicolae Păun, i-a solicitat public Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, să trimită Corpul de Control al ministrului la Spitalul de Urgență din Buzău, acuzând medicii de neglijență, afirmând totodată că are informații că medicii ar încerca mușamalizarea cazului.