Gunoi pe domeniul public! Hopincă: amendă uriașă și mașină confiscată

Reprezentanții unei societăți comerciale au fost surprinși în timp ce aruncau ilegal deșeuri pe spațiul public, transmite primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.

„Un gest sfidător, lipsit de orice urmă de responsabilitate față de comunitatea în care trăim. Pentru această faptă, polițiștii locali au aplicat o sancțiune în valoare de 60.000 lei”, anunță Hopincă.

Într-un caz similar, tot pe baza sistemului de monitorizare video, a fost identificat un autoturism folosit pentru descărcarea ilegală a unor deșeuri provenite din construcții pe domeniul public.

Hopincă: Gest sfidător, lipsit de orice urmă de responsabilitate

Persoana responsabilă a fost sancționată conform OUG 92/2021. Mașina folosită la săvârșirea contravenției a fost confiscată.

„Este o măsură fermă, dar necesară, mai ales în contextul în care persoana fusese sancționată anterior pentru același tip de comportament”, afirmă primarul.

„Din păcate, astfel de exemple negative sunt încă prea dese. Respectul față de Sectorul 2 și față de cei care locuiesc aici pornește de la comportamentul fiecăruia. Atunci când acesta lipsește, intervenim ferm și sancționăm fără ezitare. Monitorizăm tot sectorul, iar amenzile sunt drastice. Comunitatea merită respect, iar noi ne asigurăm că îl primește”, adaugă acesta.