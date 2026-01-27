Buzoianu: Noi toți plătim cu patru ani din viață din cauza poluării aerului. Infractorii de mediu trebuie condamnați

Ministra Mediului spune că arderile de deșeuri sunt o problemă națională.

„Avem o problemă națională, inclusiv de securitate pentru populație, pentru sănătatea publică, arderile ilegale de deșeuri”, a spus Buzoianu, marți seara, la Euronews România.

Ea spune că în 2025 s-au dat amenzi record în acest domeniu, iar procentul de colectare a amenzilor este peste 90%.

Diana Buzoianu a explicat că la Sintești au fost mai multe controale în ultimele luni, în urma cărora s-au dat amenzi, s-au ridicat zeci de tone de deșeuri și s-au deschis dosare penale.

„După ce am făcut controlul în Sintești, ne-am dus în județele, în orașele de lângă, unde sunt depozitele, adică cei care cumpără acest fier, cei care după aia vând și care fac, să zicem, partea, sunt prima verigă de a face profit din aceste arderi legale”, a adăugat ministra.

„Repet, aceste amenzi vor fi plătite și au fost în mare parte plătite deja. Problema este la plângerile penale. Aici se rupe, de fapt, filmul, pentru că noi venim cu autoritatea de mediu și deschidem, facem plângerile, facem sesezările penale. Dacă aceste dosare nu se duc la final, dacă nu există condamnări, mesajul transmis pentru infractori este: scapi cu o singură amendă”, a mai spus Buzoianu.

Discuții cu procurorii

Aceasta adaugă că sunt discuții permanente cu procurorii și că „încercăm să îmbunătățim inclusiv procesele de la Garda de Mediu, de la Garda Forestieră, să le dăm documentele de control cât mai aproape de exact ce au ei nevoie ca să poată să facă intervențiile cât mai rapid, să poată să ducă cât mai rapid la finalizare dosarele”.

„Asta este schimbarea, dacă vreți, de paradigmă, pentru că eu vreau să lucrăm alături de acești procurori, să reușim, în sfârșit, să se transmită un semnal foarte clar, că infractorii de mediu sunt și condamnați. Nu mai putem să stăm să se prescrie dosarele în instanțe, pentru că astfel, mesajul este: noi toți plătim cu patru ani din viață din cauza poluării aerului, iar cei care ne otrăvesc arzând toate deșeurile lângă casa noastră scapă”, a mai declarat Diana Buzoianu.