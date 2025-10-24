Bujduveanu: Infrastructura pentru linia 5 de tramvai este finalizată

Infrastructura pentru linia 5 de tramvai este finalizată, a anunțat vineri Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

Bujduveanu spune că au fost reluate lucrările la linia 5, iar gradul de execuție a ajuns la 96%.

„Infrastructura este practic finalizată, iar în acest moment se lucrează la peroane și la confecționarea noilor adăposturi pentru călători. După finalizarea acestora și amplasarea lor în teren vom putea relua circulația pe linia 5”, a scris el pe Facebook.

Primarul susține că linia 5 este reabilitată pe o lungime de aproximativ 4,3 km, pe Str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan Av. Alexandru Șerbănescu, de la Șoseaua Ștefan cel Mare la Pasajul Băneasa.