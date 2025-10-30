Infrastructură 5: Lucrare finalizată pe strada Posada, pentru siguranța și confortul locuitorilor (P)

„Noi lucrări finalizate! Pe strada Posada, am intervenit și o nouă lucrare menită să sporească confortul locuitorilor din zonă a fost finalizată.

De asemenea, desfășurăm constant lucrări în mai multe zone ale sectorului pentru a îmbunătăți infrastructura urbană. Continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, pas cu pas, pentru un sector mai accesibil și mai bine întreținut”, precizează Infrastructură Sector 5 pe Facebook.

Potrivit administrației locale, această lucrare face parte dintr-un program amplu de întreținere și modernizare a infrastructurii urbane, derulat constant în mai multe zone ale sectorului 5. Prin aceste intervenții sunt urmărite nu doar reabilitarea infrastructurii existente, ci și prevenirea degradării spațiilor publice, astfel încât comunitatea să se bucure de un oraș curat, ordonat și funcțional.