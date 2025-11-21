Modelul de la Madrid, inspirație pentru Arena Națională

„Madridul știe să transforme un stadion într-un motor de dezvoltare urbană – iar Estadio Metropolitano este un exemplu foarte bun”, a scris Stelian Bujduveanu vineri pe rețelele de socializare.

El a explicat că a avut o întâlnire de lucru pe stadion cu directorul general pentru spațiu public, directoarea generală pentru patrimoniu și delegata pentru lucrări și echipamente, împreună cu reprezentanți ai clubului Atlético de Madrid și că s-a discutat despre proiectul „Parque Metropolitano – Ciudad del Deporte” și „cum este gândită relația dintre arenă, spațiul public și cartierele din jur: accesibilitate, transport, zone pietonale, spații verzi și integrarea evenimentelor sportive și culturale în viața de zi cu zi a orașului”.

Stelian Bujduveanu a subliniat că experiența de la Madrid poate fi aplicată și în jurul Arenei Naționale din București.

„Pentru mine, această vizită este o sursă concretă de idei pentru București și, în mod special, pentru zona Arenei Naționale. Sunt convins că și în jurul Arenei Naționale putem crea un adevărat pol urban – cu spații verzi, evenimente, activități pentru comunitate și conexiuni mai bune cu transportul public – astfel încât să nu fie doar un stadion, ci un punct de atracție permanent pentru locuitori și pentru turiști”, mai precizează Bujduveanu.